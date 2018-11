Valami elindult a városban. Egyetlen nappal a győri Európa Kulturális Fővárosa-pályázat beadása után városlakók tucatjai frissítették a pályázat papírhajós logójával a közösségi médiás profilképüket, és ezrek örültek együtt a Dunakapu téren a pályázat benyújtásának alkalmából szervezett rendezvényen. Nem tudom, hogy mi lesz a kandidáció eredménye, hisz a nemzetközi zsűri döntése még odébb van, ám a pályázat mottójául szolgáló Áramlás kétségtelenül elindult Győrben.



Áramlik a tömeg a nagyjából titokban leszervezett óriáskerék felé, ezúttal az is bebizonyosodott, hogy a jó dolognak nem is kell feltétlenül nagy hírverés, hisz a kerék úgy „pörgött" a neten, hogy hivatalos ajánlásra nem is volt szükség. Péntek óta pedig már a maga valóságában is pörög a kerék, és a legtöbbünket az érdekli leginkább, hogy meddig vendégeskedik a folyók városában a nem mindennapi látványosság.



Áramlik a kultúra is. A negyvenéves színházban a jövőre negyvenéves balett-társulat a száz évvel ezelőtt befejeződött világégés áldozatainak állít emléket a legújabb bemutatójával. Elementáris erővel, andalúz hangulatokkal. A fél évszázados múltját ünneplő filharmonikus zenekar nagyszabású gálakoncertet szervez az Olimpiai Sportparkban. A sikerre ítélt produkcióban a szintén 50 éves King Singers énekegyüttes is részt vesz. A felújításra váró nemzeti színház nagyszabású gálaestet szervez, és sorra mutatja be az évad legújabb darabjait, legközelebb Fenyő Miklós Aréna című musicaljét.



Áramlik a tömeg is az egyre hűvösebbé váló belvárosi utcákon. Vidáman énekelgető lányok sétálnak a Baross út kövein, mosolygós arcok kísérik őket, mindenkit feldob a felhőtlen jókedvük. Hogy merre megy a tömeg? Remélem, egy szép közös álom megvalósulása felé 2023-ban.



Valami elkezdődött tehát Győrben. A csendes hétköznapok után valami megmozdult. Áramlik az élet.