A Transparency International Magyarország közérdekű adatigényléssel megszerezte a BanKonzult által 135 millió forintért a jegybank hat alapítványának írt havi elemzéseket. Olyan korszakos megállapításokra jutottak a BanKonzult elemzői, mint például: A kivándorlás és az agyelszívás ellen az egyik leghatásosabb védelmet a gyorsan emelkedő reálbérek jelentik. Vagy: A demográfiai helyzet alakulása szempontjából nemcsak a születések száma fontos, hanem a halálozások aránya is.



Ha a tanulmányért kifizetett összeget betűnként visszaosztjuk, 26.724 forintunkba került ez az orbitális közhely is: az internet hatására emelkedett a verseny a fogyasztók között, az emberek könnyebben tudják összehasonlítani az árakat egyszerre akár több értékesítőtől, s akár több országban is.



Ja, hogy ez kell? Hát akkor uraim, íme: a siker kulcsa a mi kezünkben van, s ha ezt a kulcsot jó zárba helyezzük, akkor az ajtózár kattanása lesz a visszavonhatatlan bizonyíték arra, hogy révbe értünk – mi és a gazdaságpolitikánk is. A kereslet-kínálat egyensúlyát úgy tudjuk fenntartani, ha annyit termelünk, amennyit el is tudunk adni. Soha ne feledjük: a mi örömünk a fogyasztó öröme is; egy örömmel, egészséges jó érzéssel teli társadalomban pedig a fogyasztási index arcunkra mosolyt csaló eredménnyel kecsegtet. Ugyanakkor nincs olyan nehézség, amellyel a gazdasági verseny közepette ne találkozhatnánk, a kérdés mindig az, hogy ezekre a kihívásokra megvan-e a célzott gazdaságpolitikai válaszunk. Ne szégyelljünk tanulni mások kudarcából, de álszerények se legyünk: tanuljanak mások is a mi sikereinkből!



Tizennyolcmillió-hatszázhetvennyolcezer-kétszázhuszonhárom forint, uraim. És még olcsó voltam.