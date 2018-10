Apró hangok

Ez elmúlt egy-két hétben szinte üldöztek egy budapesti telefonszámról. Mindig akkor kerestek, amikor nem tudtam felvenni. A visszahívásaim pedig eredménytelenek maradtak, így sokáig nem tudtam, miről lehet szó. Azt sejtettem, hogy valamilyen ellenállhatatlan ajánlatot kínál egy bank vagy biztosító. Nos, tegnapelőtt sikerrel járt a hívás, sejtésem részben beigazolódott. Egy biztosító munkatársa keresett, amelynél van egy folyó befektetésem.



A hívásnak két oka is volt. Az egyik kifejezetten örömteli: arról értesítettek, hogy ha akarom és hozzájárulok, akkor ezentúl e-mailben küldik az értesítéseket, egyenlegeket, információkat. Hála az égnek, így legalább nem kell a postára járnom a biztosító kézbesítetlen ajánlott leveleiért. A másik ügy kicsit kacifántosabb, és egyszerűbb is egyben: tájékoztattak az adatvédelmi változásokról. Feltételezésem szerint ez a május 25-től kötelező új uniós adatvédelmi szabályozás miatt volt szükséges.



A lényeg az egészben számomra a párbeszéd módja volt. A beszélgetés összesen négy perc huszonhárom másodpercig tartott. Ebből az érdemi, hasznos információ körülbelül tíz másodperc alatt elhangzott. A maradék négy perc tizenhárom másodperc az én személyem beazonosításából, hozzájárulásaim kikéréséből és „apró betűs részek" felolvasásából állt. Mindez monoton, az érthetőség határát súroló sebességű beszéd formájában. Azaz a szavakat, úgy egyenként megértettem, jelentését felfogtam, de egy egész mondatot már nem tudnék felidézni. Mi több, az egész tartalmáról is csak ködös képem van. Pedig igazából egy elmondott szöveg értelmezése a szakmám. Mennyivel jobb lett volna, ha egy-két értelmes, magyar mondattal elmondja az illető, mi a helyzet. Aztán ha kérem, felolvassa a hivatalos, nyakatekert szöveget. De nem.



Nem irigylem a telefonos hölgyet, derekasan elmondta, amit a szabályok reá róttak. Minden törvényes volt, jogilag korrekt. Csak értelme alig volt az egésznek. Pedig szerintem ez lenne a cél. Vagy tévedek?