Holnaphoz egy évre az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. Az eddigi tárgyalási folyamat tanulságok sorával szolgált, és ezúttal nem távoli országokra, intézményekre gondolok, hanem magunkra. Itt, az Észak-Dunántúlon, ahol munkahelyek tízezrei múlnak az átjárható határokon, a tőke szabad áramlásán, néha nem árt bizonyságot nyerni arra, van-e alternatívája annak, amiben benne vagyunk és ami körülvesz minket.



A britek számára, akik 2016-ban nem túl nagy, de azért érzékelhető többséggel a távozás mellett döntöttek, az elmúlt tizenkét hónapban egyértelműen kiderült, hogy a népszavazási kampányban a Brexit pártján elhangzott legtöbb érv nem állja meg a helyét, amint találkozik a valósággal, szemben a kézzelfogható hátrányokkal. Ezek közé tartozik, hogy a kilépés lassítja a gazdasági növekedést (Philip Hammond pénzügyminiszter szerint idén 2,4, jövőre 1,9, 2020-ban 1,6 százalékra), növeli az állástalanok számát, véget vethet London globális pénzügyi központ státuszának.



Persze fontos kérdések nem dőltek még el, így egyelőre például az is benne van a pakliban, hogy a vámközösség is megszűnik, ami emelkedő árakat, a brit vállalatok versenyképességének romlását vonná maga után. Tavaly március óta ugyancsak kiderült, hogy az egy szem magában álló Egyesült Királyságnál keményebb tárgyaló a 27 államot maga mögött tudó EU, amely jó előre leszögezte, hogy nem enged mazsolázgatást az előnyök közül.



Talán ennyi is elég ahhoz, hogy tudjuk, a tőke és az áruk szabad áramlását, a szolgáltatások szabadságát és az emberek szabad mozgását – és némi közös értékrendet – biztosító EU nem a támogatások miatt fontos igazán.