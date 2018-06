A nyári olimpia utáni második legnagyobb sportesemény, a labdarúgó-világbajnokság holnap kezdődik, ismét Magyarország részvétele nélkül. Válogatottunknak 1986 óta egyszer sem sikerült kvalifikálnia magát, s a kijutás küszöbéig is mindössze egyszer jutott, úgyhogy nincs okunk különösebben meglepett arcot vágni. Szomorúak viszont nyugodtan lehetünk, főleg, ha eszünkbe jut az az eufória, amely a nemzeti tizenegy két évvel ezelőtti Európa-bajnoki szereplését kísérte. Az a néhány nap a reveláció élményét adta: az idősebbek már elfelejtették, a fiatalabbak pedig akkor tapasztalhatták meg először, milyen hatalmas, máshoz nem hasonlítható közösségteremtő ereje van a futballnak.



A 2016-os, egyszeri fellángolás ellenére nyilvánvaló, hogy valahol utat tévesztettünk. Pedig akár sikerülhetett is volna, amire jó példa, hogy amióta Magyarország nem járt vb-n, a hozzánk hasonló helyzetű, volt európai szocialista országok válogatottjai sokszor megfordultak ott. 1990 óta Horvátország és Szerbia (utóbbihoz számolva a Jugoszlávia, valamint a Szerbia és Montenegró nevű államalakulatokat is) ötször-ötször, Románia és Lengyelország háromszor-háromszor, Bulgária, Szlovénia és Csehország (beleértve Csehszlovákiát is) kétszer-kétszer, Ukrajna, Szlovákia és Bosznia-Hercegovina egyszer-egyszer jutott ki labdarúgó-vb-re. Nulla hazánkon kívül csak három önállósodott egykori kis jugoszláv tagköztársaság – Montenegró, Macedónia, Koszovó –, a balti államok, Fehéroroszország, Moldova és Albánia neve mellett szerepel.



Új stadionjaink már működnek, akadémiáink Győrtől Debrecenig szintén, s azt sem állíthatjuk, hogy a kelet-közép-európai riválisokhoz képest kevés pénz lenne a futballban. Ha ez mind megvan, már csupán arra kellene rájönni, mi az, ami hiányzik.