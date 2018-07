Álomfizetés

Az egyik pénzügyi portál a minap tette közzé felmérése eredményét, amelyben arra kereste a választ, mekkora nettó fizetés lenne elegendő ahhoz, hogy olvasóik elégedettek legyenek, illetve ne legyenek anyagi gondjaik. Az eredmény sokatmondó, viszont távol állnak a valóságtól az igények. A szavazók 66 százaléka ugyanis csak a 420–600 ezer forint feletti fizetéssel lenne elégedett. Csakhogy ezek a havi keresetek a többség számára itthon egyszerűen elérhetetlenek.



Gyakorlatilag a rendszerváltás óta eltelt 29 év alatt a 22-es csapdájába kerültek a munkáltatók és a munkavállalók. Előbbiek nehezen szánják rá magukat arra, hogy a bő két évtized alatt kissé tudatosan alacsonya(bba)n tartott béreket emeljék, utóbbiak viszont lassan helyzeti előnybe kerülnek, mert minőséget a munkaerőpiacon egyre nehezebben találni. Noha kialakult egzisztenciával, többségében családdal rendelkeznek, sokuknak pedig hitele van, nehezebben mozdulnak, ezért hajlamosabbak a kompromisszumra, de nem mindenáron.



Tény, most már jó ideje tart az „állóháború" a dolgozók és a cégvezetők között, s kisebb-nagyobb lépések történtek is az elmozdulás felé, de a csatának még mindig nincs vége. A fiatalok nem szemérmesek, ők hamarabb válnak elégedetlenné, ami valahol érthető, szinte nincs veszítenivalójuk – értsd: nem kell még gyerekről gondoskodniuk, hitelt törleszteniük, lakást fenntartaniuk –, ám ha őket még szinte nulla gyakorlattal jobban megfizetnék, mint a régi motorosokat, az megint csak feszültséget keltene, s valljuk be, nem is lenne igazságos.

A helyzet egyébként még a farkát folyamatosan kergető kutyára is hasonlít, mert majdnem biztos, hogy mire a fenti összeget eléri a munkavállalók bére, addigra már az az összeg lesz kevés, de nyilván most a legtöbben azt mondják, ide nekünk a nettó félmilliót, aztán majd ráérünk ismét elégedetlenkedni…



A rendszerváltás óta eltelt 29 év alatt a 22-es csapdájába került munkáltató és munkavállaló.