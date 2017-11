Álhíresség

Rémálom! S. O. S.! Segítsetek felébredni! Ez a nő, a „bébiszitterünk" ellopta a kis Ricsikénket! A rendőrség keresi, de eddig mindhiába! Könyörgök, segítsetek Ti is egy megosztással! Köszönjük! – ez a felhívás terjedt néhány napja a neten. Kép a gyerekről, kép a bébisziterről, egyéb rettentő részletek, a rendőrség győri elérhetőségei, ahová a bejelentéseket várják. A Kisalföldnek foglalkoznia kell az ilyen hírrel, megtettük. Rövid úton kiderült, kamu az egész – olvashatták is ezt keddi számunkban. Kamu a szöveg és a képek is. Mindenki megnyugodhat, aki Ricsikéért aggódott. És senki sem nyugodhat meg, aki a nyilvánosság tisztaságát, a hírek hitelességét félti. Mert ha ez a hír kamu, bármelyik másik is lehet hazugság, gondolhatja ezt bárki, és nem hisz senkinek. Az igazmondóknak sem. Szerencsére ennyire azért nem reménytelen a helyzet, de valóban nem árt az óvatosság, amikor internetes híreket kapunk és osztunk meg. Minél nagyobb a szenzáció, legyünk annál szkeptikusabbak! Az álhírek ugyanis képesek felzaklatni kisebb vagy nagyobb közösségek életét, megmérgezni szűkebb vagy tágabb környezetünk légkörét. A kis hazugságok kicsit, a nagy hazugságok nagyon.



A szándékosan terjesztett álhíreknek több okuk lehet: kattintásvadászat az adott internetes oldal javára, adathalászat a facebookos megosztások révén vagy egyszerűen a valótlan állítás beültetése a köztudatba. Egyik aljasabb, mint a másik. S hogy miben álljon az óvatosság? Például abban, hogy megnézzük, hol is jelent meg az a szenzációs hír. Vannak már olyan internetes oldalak, ahol a kerülendő, hazudós webcímek listáját is közlik (pl. atveros-oldalak.com). Ha gyanú támad, érdemes ellenőrizni. És akad még egy forrás, amit bevethetünk, ha egy hír valóságosságát akarjuk ellenőrizni. Ez pedig a józan paraszti ész. Ha van még nekünk olyan.