Tudják, hogy hívják a magyar női röplabdaszövetségi kapitányt? Alberto Salomoni. Ő olasz. A férficsapatét? Juan Manuel Barrial. Ő argentin. A kézis lányoké a dán Kim Rasmussen, a férfiaké a svéd Ljubomir Vranjes. A magyar kosaras lányoké augusztusig a szlovák Stefan Svitek volt, a férfiaké most is Sztojan Ivkovics, aki idén nyáron lett magyar állampolgár. A jégkorongosokat a finn Jarmo Tolvanen irányítja. A magyar labdarúgó-válogatottat pedig (még?) az a német Bernd Storck, akinek most sokan a fejét követelik. Jövő kedden dől el a sorsa, amikor értékelik a magyar csapat teljesítményét. Csányi elnök úr már üzent, hogy nem látja a fejlődést, miközben a legfontosabb, hogy a 2020-as Európa-bajnokságra kijussunk („óriási baj és szégyen lenne, ha nem kvalifikálnánk"), s ennek fényében is döntenek a kapitányról.



Ha így lesz, Storck megy, de ha belátják, hogy ennél összetettebb a kérdés, s a megoldást elsőként az utánpótlás-nevelésnél kell keresni, akkor a helyén maradhat. Ehhez azonban idő, türelem és értelmes reform kell(ene), idő azonban sosincs, hisz egy évnél is kevesebb van hátra az Európa-bajnoki selejtezőkig. Mindig gyors megoldásokat keresünk, a szurkoló és a focira százmilliárdokat költő politika is azonnali eredményt követel. Egy új kapitány kinevezése gyors megoldás, de aztán jönnek azok a fránya tétmeccsek, s kiderül, hogy Varga azóta sem tudja beadni a szögleteket, Nagy ugyanúgy hátrafelé játszik, Priskin meg még mindig használja a könyökét. Ha meg őket kihagyjuk a csapatból, kikapunk Andorrában. Ebből épülhet a vár, aminek az alapjából jó sok betont kispóroltak.