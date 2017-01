Alájuk írók

Csodák csodájára néhány egyetemista srác szerveződése, a Momentum Mozgalom a héten aláírásgyűjtésbe kezdhetett a 2024-es budapesti olimpiai pályázatról szóló népszavazás kiírásáért: kizárólag Budapestről 138 ezer hiteles szignó kell ehhez harminc nap alatt. Azért a „csodák csodájára", mert korábban volt már néhány hasonló kezdeményezés, de azok rendre elbuktak a választási szervek jogi útvesztőiben. „Egyetért-e ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?" – ez a kérdés most.



Innentől fogva persze ez a történet már nem az olimpiáról szól, hiszen nálunk semmi sem az, mint aminek látszik. Mint minden mifelénk, ez a kezdeményezés is már a fogantatása pillanatában átpolitizálódott. Tétje roppant kicsiny, szimbolikus inkább, ám mégis felnagyítódik, jelentőséget kap a honi térben. A tét valójában az, hogy hat év után először történhetik-e valami másként minálunk, mint ahogyan azt a Fidesz akarná. Ők ugyanis nem terveztek népszavazást az olimpia ügyében. Erre kontráztak most rá a MoMo-s suhancok.



Ezért indult meg ellenük rögvest a kormánypárti médiahenger, s sározták őket nyomban a „bukott ballib" álorcás komisszárjaivá. Na meg erre még rá is dobott egy lapáttal csatlakozását bejelentve az amúgy magától nemigen látszó úgynevezett ellenzék. Így hát máris ott tartunk megint, hogy az Orbán-hívők alá aztán nem, az Orbán-tagadók meg lucskosra szorongatják a műanyag tollat a mínuszokban az utcai standok előtt. Mindegy, hogy mi a kérdés, s mi lenne maga az ügy.



Kár ezért, mert az olimpiarendezés tényleg megérdemelne egy értelmes párbeszédet. Nehogy mi is úgy járjunk, mint az egyszeri székely ács, aki mestergerendát készült faragni, aztán fogpiszkáló még lehet belőle. Ha el nem rontja.