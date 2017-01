Gyakorlattá vált, hogy a jobb megélhetés reményében ide költözők közül többen már nem is igazán lakást, még csak nem is szobát, hanem valójában ágyat bérelnek, és akár még azon is osztozhatnak, ha eltérő műszakbeosztásuk ezt lehetővé teszi.



Összességében mára több tízezerrel alszunk többen ebben a régióban. Valószínűleg hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, mire az ide költözők aktív tagjaivá válnak a helyi közösségeknek. Ugyanígy bizonyára az is évekbe telik majd, mire sok más mellett az egészségügyi ellátórendszert is sikerül hozzáigazítani az ugrásszerűen megnőtt lakosságszámhoz. Magyarán több orvost és ápolót biztosítanak a népességgel együtt növő betegszámhoz. Miközben sok orvos és ápoló az ide költözőkhöz hasonlóan éppen Ausztriába ingázik most is...



Persze, a belső migráció nélkül is óriási különbségeket fedezhetünk fel szomszédos, egymástól alig pár kilométerre fekvő települések között. Az egyik faluban sok aktív civil szervezet, helyi kisközösség működik, ápolják a hagyományaikat, baráti körök, egyesületek őrzik, táplálják a falu lelkét. Közben a hasonló adottságú szomszédos településen pedig mintha eltűntek volna a civilek. Alvófaluvá vált, aludni járnak haza az ott élők. Talán csak az önkéntes tűzoltóság maradt utolsó mohikánként, egyetlen lelkes aktivistával. Az előbbi élhető, gyarapodó faluként lélegzik, az utóbbiban csökken a lélekszám, legfeljebb a megüresedő családi házak száma gyarapszik évről évre.



A helyzet javulásához erős, aktív civil szférára és önkormányzatiságra van szükség. Ezek olyan alappillérek, amelyek stabilan tudják tartani azt a felépítményt, amiben az ide költözők is hamarabb otthon érezhetik magukat.