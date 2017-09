Adathalászok

Egy generációval ezelőtt mit tudhatott a külvilág a magánéletünkről? Szinte semmit. Fotóinkat a családi albumban tartottuk, leveleinket legfeljebb a címzett (vagy a III/III.) őrizgethette a fiókja mélyén, a személyes naplónkat pedig jól elzárhattuk. Ugyanakkor bármit megvettünk, bármit beszedtünk, mindig figyelmeztettek, hogy az élelmiszer nyomokban mogyorót tartalmazhat, hogy a gyógyszer mellékhatásként gátolhat a vezetésben és ha gördeszkára pattanunk, hát véletlenül se kapaszkodjunk mozgó autóba, mert még alá eshetünk. A gyártók önvédelemből a leglehetetlenebb használati módok veszélyeire is felhívták a fogyasztók figyelmét.



Ugyanakkor mióta életünk jelentős részben áttevődött a virtuális világba, válogatás nélkül töltünk fel magunkról mindent az internetes közösségi oldalakra, mobiltelefonos alkalmazásokba anélkül és úgy, hogy bárki is észrevehetően figyelmeztetne a tengernyi, gyakran nagyon súlyos mellékhatás veszélyeire. Arra, hogy bármit is osztunk meg, bármit is nézünk, bárkivel is csevegünk, bármit is lájkolunk, azt gyűjthetik, elemezhetik, tárolhatják. Hogy attól a pillanattól kezdve rabul ejthet a virtuális világ, levetkőztethet és közszemlére tehet pőrén és kitörölhetetlenül.



A napokban egy francia újságíró kérte ki személyes adatait egy népszerű mobiltelefonos alkalmazástól. És ettől az egyetlenegy apptól 800 oldalnyi információt kapott vissza saját magáról. Benne voltak a lájkjai, képei (még a töröltek is), oktatási adatai, minden egyes csetelésének helyszíne, valamint 1700 üzenet, amit 2013 óta váltott 870 emberrel.



Ha minden mobilalkalmazástól, webhelytől, közösségi oldaltól kikérnénk, hányféle személyes adatot kezelnek és mire használnak velünk kapcsolatban, biztosan elképednénk. Persze lehet, hogy sokaknak még tetszik is majd az adathalászat egy-két szüleménye, például a minél személyesebb felhasználói élmény. Mégis mindenki joggal várhatja el, hogy az összes mellékhatásra figyelemfelkeltő módon előre figyelmeztessék.