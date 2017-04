A tompai köd

Ha rosszul értesült vagyok a menekültpolitikával kapcsolatban, az azért van, mert a kormány lassan négy éve ködösít, lebegtet, titkolózik. Emlékszem 2013 nyarára, amikor a vámosszabadiak a Kisalföldből értesültek a tábornyitásról, és a lakosságot semmibe vevő hatalom szomorúan csóválta fejét az itt élőkre uszuló ordas előítéletesség láttán.



Aztán jött 2015-ben a kommunikációs fordulat, hipp-hopp ellenzéki gerilla lett mindenki, aki a populista uszítás ellen szólt. Közben nagy lufi volt az egész, radikálisoktól kölcsönzött szelepkiengedős trükk, amivel úgy tetszelgett a kormány Hunyadi János szerepében, hogy közpénzen utaztatta a nyugati határhoz a menekültek tízezreit. Abba a táborba, ami eleve nem véletlenül épült a határ mellé.



Jött a kerítés, s most az őrizet, s megnyugtatóan folytatódik az összevissza beszélés, most épp azt fejtegette a belügyminiszter, hogy itt szó sincs őrizetről, mert az út Szerbia felé szabad. Na most a „menekültügyi őrizet" kifejezést is a ködösítő kormánykommunikáció dobta be, és nem a média találta ki.



A napokban azt próbáltam kideríteni, hogy a migránsoknak kukába dobják-e a papírjait, ha mondjuk csak fél napra hagynák el a tranzitzónát, mondjuk tusfürdőt venni, gyógyszert, akármit, vagy csak kimozdulni a rácsok közül. Számomra alapkérdés, hiszen Szerbia felé akkor volna valóban szabad a mozgás, ha nem veszne el a menedékkérő státusz, s így ez valóban csak félig volna börtön, még a hátborzongató játszóterével együtt is. Vagy egy újabb álságos süketelésről van szó. Ne fogadjunk sokba!



Ez pont annyira börtön, amennyire annak rendeltetett, hiszen félig nekünk szól, mint az arabnak címzett magyar nyelvű plakát. És ismét „megvédjük" Európát, a bevándorlók emiatt ismét más útvonalon jutnak nyugatra, csak azt sajnálhatják, hogy nem látják Hegyeshalmot, ahol bármikor Brüsszelbe ütközhetnének.