A telt ház ára

A tyúk és a tojás vitához hasonlít most már évtizedek óta a magyar foci és a szurkolók esete. A csapatok szerint sok néző előtt jobb teljesítményt nyújtanak, a drukkerek viszont akkor mennek ki többen, ha minőségi futballt látnak. Amíg nem egyeznek meg, addig a nézők száma egyenes arányban lesz a színvonallal. Emiatt is tűnt jó döntésnek, hogy a Fradi-vezetés megállapodott a B-középpel, s végre évek elteltével közel telt házas bajnoki meccset játszhattak múlt hétvégén az Üllői úton. Azt kevésbé értem, hogy milyen egyezség az, amelyikben csak az egyik fél (az elnök) engedett, kétféle beléptetésnél a visszatérőknek – akik miatt kitalálták – mégsem kell már vénaszkenner. A pályán ugyan a Fradi nyert szombaton, a visszatéréssel azonban a lelátón (és a büfében) a balhé is megérkezett. A mérleg: pirotechnikai bemutató miatt hárommeccses szektorbezárás és három sebesült a szurkolói hierarchiaharcban.



Még egy telt házas magyar érdekeltségű meccset játszottak hétvégén, igaz, a határon túl, Dunaszerdahelyen, ahol a Slovant fogadta a hazai csapat. Két hónapja a magyar forrásból is épült stadionban tapasztaltam, elképesztő a hangulat. Bakancslistás lett egy DAC-meccs, most is – nem túlzás – ezrek indultak Magyarországról Dunaszerdahelyre. Már a hazai utazási irodák is ráálltak a szervezésre, s bár nem volt balhé, keserű pirula ide is jutott. Az irodák 60 euróért is kínáltak és adtak el jegyeket, miközben sok, évek óta kijáró dunaszerdahelyi szurkoló már nem jutott be a stadionba. Magyar stadionban ugyanis úgy tűnik, a telt háznak is ára van.