Na fiúk, úgy, ahogy az olaszok, nem csináljuk. Látjátok, mi lett a nagy akarásból: Buffon úgy sírt, mint egy óvodás, ennél még a Balázs könnyei is férfiasabbak voltak. Jó, oké, hagyjuk Andorrát, meg felejtsük el ezt a Luxemburgot is, mert most olyan taktikát találtunk ki, amivel lemossuk Costa Ricát: megfagyasztjuk őket!

Négy-három-három, ez lesz a taktika. Négy fokban kezdenek melegíteni, három lesz, amikor elkezdődik a meccs, a harminc fokhoz szokott ellenfélnek meg azt hazudjuk, hogy nyugi, 3(0) fok van. Na?



Tiszta szívvel, gyerekek, csak a meccsre koncentrálni, oké? Nem számolni a szurkolókat, a hazai bajnokin sem számoljátok azt a hétszáznyolcvan szerencsétlent. S ha nagy a gáz, megrendezünk egy áramszünetet, azt is kipróbáltuk már Felcsúton. Tudjuk, hogyan kell, nyugi, fél órátok lesz kipihenni magatokat.



A szélről indul majd minden akció, beadjátok, a Costa Rica-i védelem addigra már rég megfagyott – a taktika szerint –, így csak arra kell koncentrálni, hogy a labdát eltaláljátok. Ennyi, a pontrúgások mindegyikéből gólt szerzünk. Csak azt kell még begyakorolni, hogy a mozdulni képtelen Costa Rica-iak mellett úgy essetek el, hogy azt lefújja a bíró. Eleshettek a labdában is, nem baj, csak legyen élethű, két-három gurulás a füvön, ahogy az akadémián tanultátok, aztán jöhet a szabadrúgás. Gól. Balázs most nincs, de a labda is tudja a dolgát, vele szintén megbeszéltünk mindent.



Most, hogy ez a taktika bejött, a jövő magyar fociját is erre építhetjük.



Na, nyomás, hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!