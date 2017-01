Esterházy Péter tavaly júliusi halála óta még rigorózusabban kell számon tartanunk alapvetéseit. Például azt, hogy „bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá". Na hát így vagyok én most ezzel a négymilliárdos költségvetésű dolgozószoba-berendezéssel. Mármint a miniszterelnökével a Várban. Hogy hozzam ide úgy, hogy általa ne csússzak a demagógia mocsarába? De hát nem hagy nyugodni a dolog. A mérték, vagyis a mértéktelenség, a szint, a cinizmus szintje. Bánt, kíntat. Így hát mégiscsak citálom e hasábokra.



Kortársaim még emlékezhetnek az „Egymillió fontos hangjegy" című rettenetes szoci retró zenés tévéműsorra. Na, ha lenne egymillió forintos bankjegyünk, akkor ebből négyezer darab ilyen bankó tenné ki a négymilliárdot.



Négyezer egymilliós címletű papírpénz. Na már most: egy valódi tízezer forintosunk mérete 15,5 centiszer hét centiméter. Ez ugye 108,5 négyzetcentiméter. Ha ezt beszorozzuk négyezerrel, akkor 434 ezer négyzetcentit, vagyis 43,4 négyzetmétert kapunk. Ha ezt elosztjuk az átlagos épület-belmagassággal, 2,9 méterrel, akkor az jön ki, hogy 14,96. Vagyis egy majd tizenöt méter hosszú irodafalat lehetne teljesen beborítani négyezer darab egymilliós bankóval.



Ha így nézem, nem is olyan sok az a négymilliárd forint a volt karmelita kolostorbeli miniszterelnöki iroda belső berendezésére. Különösen, hogy oda még elébb még egy erkélyt is építenek.