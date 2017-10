A szemetünk

Valahol nagyon el lett szúrva ez a szemétkérdés. Magyarországon egy ember évente mintegy 470 kilogramm lakossági hulladékot termel. Milliárdokat költünk a lerakókra, a gyűjtésre és a hulladékkezelésre, az eredmény mégis siralmas. A szakemberek gyakran mondják, hogy az a legjobb hulladék, ami nem is létezik. Használjunk például kevesebb műanyag csomagolóanyagot! – szól az intelem. De hogyan? Erre jó kezdeményezés, hogy a nagy áruházláncok fizetőssé tették a műanyag bevásárlószatyrokat, azóta sokkal kevesebbet használunk belőlük. Hasonló lépésekre más területen is szükség lenne.



Ha szemétügyben valódi eredményt akarunk elérni, megkerülhetetlen a szervezett hulladékgyűjtés törvényi hátterének felülvizsgálata. A szemét sokszor nem oda kerül, ahová kellene. Nonszensz például, hogy a veszélyes hulladéknak számító festékesvödröt szabályosan csak Szombathelyen tudjuk leadni, Sopronban nem. Lehet az emberek felelőtlenségével magyarázni, hogy XXI. század második évtizedében, Európa közepén még mindig az erdőszéleken, a dűlőutak mentén vagy éppen a szelektív szigeteken szabadulnak meg egyesek a fölösleges lomoktól, a környezetre veszélyes anyagoktól. De a hiba a rendszerben van. Egy illegális szemétlerakáson ért férfi azt mondta: „Tudom, nem helyes, de szerintem az egész hulladékkezelési rendszerrel bajok vannak. Túl bonyolult és nem fogyasztóbarát." Márpedig ha az állampolgár így érzi, akkor nehéz őt jogkövető magatartásra bírni. Érdemes csiszolni a szabályozáson és fogyasztóbaráttá tenni. Hatékonyabb tájékoztatásra és szigorúbb bírságolásra is szükség lenne. Mert az is elgondolkodtató adat, hogy Sopron térségében bő másfél év alatt öt esetben, mindösszesen százezer forint pénzbírságot szabtak ki illegális hulladékelhelyezés miatt.