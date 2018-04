Öröm, ha kitűnő és követendő példával találkozunk a hétköznapokban. Még ha első hallásra szánalmas és alantas dologról is lesz szó: a szemétről. Persze árnyalnunk kell a képet: nemes ügyet, a szemét összeszedését tűzzük tollvégre.



Ilyen követendően jó példa a lövői Roto Elzett „Tiszta utak" elnevezésű kezdeményezése. A cég munkatársai, továbbá Lövő és tizennyolc település lakói összefognak, hogy sziszifuszinak tűnő munkájuk révén a napokban eltakarítsák a fő- és mellékutak menti területekről a szemetet. Hogy ne csúfítsa környezetüket az a sok limlom, hanyagul az út mellé kihajított, lerakott hulladék. Mindez akár tükörré is változhat. Akinek van szeme hozzá, láthatja benne és általa, ilyenek vagyunk. Ilyen nemtörődömök, pazarlók, rendetlenek, felelőtlenek, gondatlanok, meggondolatlanok. Mondhatni, szemetek... Mármint nem a nyájas olvasó, hanem akik ezt hagyják maguk után az utak mentén.



A rotós kezdeményezés legnagyobb fegyverténye valószínűleg a nagy tanulság. Lelkesítő céllal, csapatmunkával – és a példa erejével – talán segíthetünk környezetünk áldatlan állapotain. Ne is menjünk messzire: egy-egy városi lakótelep járdái, zöldövezeti részei is csak úgy tarkállanak az odadobott cigisdobozoktól, csokipapíroktól, zacskóktól, a csikkektől, a kisebb-nagyobb üres piásüvegektől, üdítősdobozoktól. Nincs az az úristen, aki ezt összeszedhetné – hogy látszatja legyen –, mert újratermelődik mindig, kíméletlenül és borzasztó lehangolóan. Mintha a fogalommá avanzsált kontinensrész, a Balkán varázsütésre feltolódott volna hozzánk, az Alpokaljáig.

Vegyünk hát példát a lövői cégvezetésről. Fogjunk össze. S takarítsuk el végre közösen a szemetet.