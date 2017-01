A nyugalom ára

Egy héten belül több, a nyugdíjakkal kapcsolatos közvélemény-kutatás is landolt a beérkezett leveleim között. Azokból egyértelműen kiderül, hogy az emberek tudják, érzik, hogy anyagilag sanyarú nyugdíjasévek jönnek, ennek dacára kevesen tesznek ellene. A többségnek semmiféle hosszú távú megtakarítása nincs. Ez pedig végzetes hiba.



Nézzünk néhány tényt! Most a 63 évesek mehetnek nyugdíjba, 2021-től a 65 évesek. Ez lazít a nyugdíjkassza feszítésén, de szerintem előbb-utóbb tovább kell emelni a korhatárt. Merthogy a születéskor várható átlagos élettartam is növekszik: a nők esetében most 78, a férfiaknál pedig 72 év. Jelenleg valamivel több, mint 2 millió öregségi nyugdíjas él Magyarországon. Számuk 2011 óta mintegy 300 ezerrel nőtt. Ebbe nyilván erősen belejátszott a nőknek megítélt 40 éves jogosultsági idő. Ami népszerű, de szerintem rossz intézkedés volt.



Nagyobb nyújtózás, mint ameddig a takaró ér. A férfiaknak is ezt követelők pedig végképp nem a földön járnak.



Hofi szavaival: járni jár, de nem jut. Egyre kevesebb munkaképesnek kell megtermelni a növekvő nyugdíjkorhatár felettiek nyugdíját. Azaz egyre kisebb összeget kell szétosztani többfelé. Az átlagnyugdíj most 121 ezer forint. Ennek reálértéke hosszú távon nem lesz tartható. Ezt mindenkinek tudnia kell. De nem véletlen, hogy akiknek leginkább forszírozni kellene az öngondoskodást, azok mélyen hallgatnak: a politikusok. Tőlük ne is várjuk, hogy megszólaljanak az ügyben. A rossz hír hozója szavazatot veszíthet. És most csak ez számít. Nem az igazság.



Szomorú és elkeserítő, hogy ma Magyarországon az őszinte beszédnek nincs értéke, nincs hozama. Pedig egyszer szembe kell nézni a tényekkel nyugdíjfronton is. Ha megérjük.