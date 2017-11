A közös bánja

Sopron egyik lejtős utcájában a lezúduló eső alaposan kimosta a padkát, az ott parkoló autók pedig jó pár támasz nélkül maradt szegélykövet kitörtek. Már figyeltem egy ideje az egyre siralmasabb állapotot és bosszankodtam, miért nem javítják ki. Szegélykő híján ugyanis az aszfalt széle is elkezdett töredezni, pedig amúgy nincs baj a burkolattal. Ha nem végzik el ezt a viszonylag kis javítást, nagyságrenddel nagyobb lesz a kár.



Aztán a múlt héten, láss csodát, megjelentek a munkások. A területet terelőoszlopokkal kijelölték, lebontották a megrongálódott szakaszt és szépen újrarakták a köveket. Bravó! Végre az illetékeseknek is szemet szúrt a probléma és az történik, aminek egy normális országban történnie kell. Péntekre végeztek a kövezéssel, de a padkát még nem töltötték fel. Talán a betonnak is kötnie kellett, de az is lehet, egyszerűen letelt a munkaidő. Mindenesetre a hétvégén is kint maradtak a terelőoszlopok. Megjegyzem, figyelmeztetés nélkül is nyilvánvaló volt, hogy még nem fejezték be a javítást. Erre mit látok szombaton! Néhány „ügyes" autós fittyet hányva a jelzésre és a józan észre, két bója között beparkolt a munkaterületre, átugratva a frissen rakott, még instabil szegélyköveken. Az emberi felelőtlenségnek nincs határa – dohogtam magamban. Az, aki a félig kész útjavításba belerondít, a tágabb közösségével cseszik ki. A saját kocsifelhajtóját biztosan óvná, de a másé, úgy látszik, nem számít.



Pedig fontos lenne, hogy a közös is számítson! Számítson az útépítésnél, és akkor is, amikor kidobjuk a szemetet. Ne legyen mindegy, milyen lesz az új padka és az sem, hova kerül a kimustrált hűtő! Mert minden városon meglátszik, ha lakói óvják a közöst, becsülik mások igyekezetét, és persze az is, ha nem.