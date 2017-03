Ezzel megkezdődnek a tárgyalások, hogy az Egyesült Királyság milyen feltételekkel távozhat a brüsszeli klubból. London célja egyértelmű: visszaszerezni az ellenőrzést a bevándorlás felett, kikerülni az Európai Bíróság joghatósága alól és megszabadulni a nagy költségvetési hozzájárulás fizetésének kötelezettségétől.



De mit akar az EU? Ahogy mindig, és ahogy amúgy természetes, ezúttal is csaknem tucatnyi érdek feszül egymásnak: az írek például azt szeretnék, ha Nagy-Britannia – a legnagyobb exportpartnerük – korlátozás nélkül része maradhatna a közös piacnak, míg mondjuk a balti államok Oroszországtól való félelmükben a védelmi politikában adnának fontos szerepet a briteknek.



Magyarország a tisztességes megállapodás híve, amelyben nincs helye a sértődöttségnek: a lehető legátfogóbb, legszélesebb körű szabadkereskedelmi megállapodás mellett kardoskodunk. Ez rendben is van, de azért akadnak más szempontok, amelyeket részben a németek, de főleg a franciák képviselnek, szerintem teljes joggal. Ők azt mondják, hogy jogok és kötelezettségek kart karba öltve járnak, s az nem lehet, hogy egy ország kicsemegézi az előnyöket, cserébe pedig semmit sem vagy csak nagyon keveset vállal.



Kilépni nem kötelező, s ha valaki megteszi, annak ára kell legyen – már csak azért is, mert ha olcsón megússza, az további államoknak jelenthet biztatást a távozásra. Ez pedig az EU végzetes meggyengülését és Oroszország újabb térnyerését jelentené a kontinensen. A bent az bent, a kint az kint – ilyen egyszerű.

Kilépni nem kötelező, s ha valaki megteszi, annak ára kell legyen.