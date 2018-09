A gyerekek is adnak

A tízesztendős mihályi Hadarics Johanna több mint száz iskolatáskát gyűjtött össze és hátrányos helyzetű gyerekek között osztotta szét. A róla szóló írásunkban a kislány hangsúlyozta: jó érzés látni az örömet a megajándékozott gyerekek arcán. Anyukája pedig azt mondta, fontos, hogy a kicsik is érezzék: adni jó. Olyan alapítvány létrehozásán gondolkodnak, melyen keresztül a gyerekek saját döntésük alapján segítenek majd másokon. Nagyon jó gondolat és támogatandó kezdeményezés.



Kicsiben egyébként mi is ezzel próbálkozunk odahaza. Lányom és fiam évente kétszer-háromszor átnézik a ruhásszekrényt és a számukra már felesleges darabokat elküldik egy kis rábaközi falu rászoruló gyerekeinek. Augusztus végén iskolatáska és tolltartó is került a csomagba. Tudják, hogy hova kerülnek kinőtt holmijaik és örülnek is, hogy legalább így segíthetnek.



Szerte az országban és a világban szerencsére számos példa van arra, hogy gyerekek ajánlják fel támogatásukat. Olvastam olyan kisfiúról, aki spórolt pénzén ételcsomagokat vásárolt és hajléktalanok között osztotta szét. Egy kislány garázsvásárt rendezett, a bevételből pedig tanszereket vett rászoruló iskolatársainak. Vannak gyerekek, akik könyveket visznek azoknak, akik olvasni ugyan szeretnek, de családjuknak nem telik rá.

Tanulmányok és kísérletek sora foglalkozik a témával, miként ismertessük meg a segítés, az adás örömét a fiatalokkal. A legalapvetőbb nyilván az, ha a szülők mutatnak jó példát. Egy szakértő azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy nemcsak azt kell megtanítani a gyerekekkel, hogy adni értékes és szép. Hanem azt is, hogy miként figyeljünk oda a többiek igényeire, miközben hajlamosak vagyunk csak magunkkal foglalkozni. És ne ijedjen meg a gyerek attól sem, ha esetleg áldozatot is hoz, miközben másokon segít.