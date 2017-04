Emlékeznek még Rodolfóra? És megvan az emblematikus mondata is? Gyerekként, a tévé kép- ernyője előtt ülve ámulva néztem, hogyan tünteti el rejtélyesen a kétforintost, hogy aztán váratlanul előkapja a megszeppent delikvens füle mögül. Mielőtt leengedte az illetőt a színpadról, még megkérdezte: ez a tárca nem az öné? Ez az óra? És a notesz? Fantasztikus kézügyességgel rendelkezett és remek gondolatolvasó volt. Meg tudta mondani, titokban milyen kártyalapot választottunk. A bűvész varázsolt és mi elhittük, hogy különleges képessége folytán olyat is meg tud tenni, amit mi nem. Pedig ő figyelmeztetett: „Sose a számat figyeljék, hanem a kezemet. Vigyázat, csalok!" Mi mégis a csodát lestük tátott szájjal és nem vettük észre, mivel matat a háta mögött és miket csúsztat a zsebébe vagy a zakója ujjába.



Mostanában sokszor jut eszembe a mutatványok ezreit kigondoló zseniális művész, aki mindig mindenben a trükköt kereste. Hogy miért gondolok rá? Mert egyre kevésbé tudok kiigazodni a politika bűvészmutatványai között. Itt van mindjárt a civil szervezetek eltüntetési kísérlete, a Heineken csillaga, a mostani CEU-cirkusz és a brüsszeli üzengetés is. Ahogy anno Rodolfo jelzett, úgy Orbán Viktor is jó előre figyelmeztetett: 2017 a lázadás éve lesz, ez az év „Soros és az általa szimbolizált erők kiszorításáról fog szólni". És lám, valóban. Ugyanígy bejelentette korábban a bankok, kaszinók, multik és mindenki más elleni harcait is. Azt is mondta – már 2014 júliusában Tusnádfürdőn –, hogy olyan társadalmi modellek kerülnek majd a figyelem középpontjába, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok, talán nem is demokráciák és mégis sikeresek. Példaként Kínát, Indiát, Oroszországot és Törökországot említette. Mondta ő, hogy baj van a demokráciával és a Nyugattal, csak mi másra figyeltünk… Most pedig ámulunk és bámulunk, hogy merre tart ez az ország.