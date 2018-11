A búcsú sem a régi

Már a falusi búcsú sem a régi, nincs mulatás, nem gyűlik össze a rokonság. Csak a megszokás vezeti a mutatványosokat a falvak főterére és a dodzsemnél nincs tülekedés. Még az a korábban elképzelhetetlen dolog is megtörtént, hogy a markotabödögei, búcsúmásnapi kártyapartit már vasárnap lejátszották. Mert hétfőn nem értek volna rá a legények. Déd- és nagyapáik még három napig mulattak annak idején.



A búcsúk fénye valóban megkopott, talán csak a legkisebbek élvezik igazán, amikor a ringlispíl forog velük. A céllövöldék üresen tátognak és a hurkapálcák nem azért nem törnek, mert vízben áztatták őket. Régen ez is másként volt.



Összejött a nagy család, a vidéki rokonok is meghívást kaptak, az elszármazottak is hazalátogattak. Az asszonyok már napokkal előtte sütöttek-főztek és szégyellték magukat, ha valami érintetlenül maradt az asztalon. A cigányzenészek sorra járták a házakat, muzsikáltak és valahogyan mindig eltalálták a gazda nótáját. A jutalmuk általában lila Ady volt, de minimum egy papírszázas. A főtéren pedig tényleg volt minden. Mint a búcsúban. A búcsúi bál mindig hajnalig tartott. Most meg azt hallom, hogy már éjfél előtt elcsomagolnak a zenészek, mert nincs hallgatóság. Manapság búcsúhétfőn sem hallik ki nótaszó a kocsmaajtókon. Nagyot nézne az a munkaadó, akinél búcsúra hivatkozva kérne szabadságot az alkalmazott.



A búcsúk tehát nem olyanok, mint régen. És csak majdnem olyanok, mint még régebben. Hiszen sok községben elevenítik fel az ünnephez köthető hagyományokat. A „céslegények" betanulják és a templom előtt, a nagymise után eljárják a verbunkot. Így nyitják meg a világi búcsút. A baj az, hogy utána mindenki hazamegy.