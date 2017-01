A beiktatás elé

Még két nap és hivatalba lép az Egyesült Államok 45. elnöke, Donald Trump, aki az elmúlt hetekben sokak örömére és csalódására világossá tette, hogy mindazt, amit a kampányban mondott, komolyan is gondolja. Washingtontól nyolcezer kilométerre elitellenességéért, új szeleket, a régi rend lebontását ígérő politizálásáért lehet érte lelkesedni és lehet gyűlölni, de érzelemmentesen itt csak annak a kérdésnek van értelme, mit hozhat az ő minimum négy éve Magyarországnak.



Kétségtelen, hogy Trump a köntörfalazást mellőző stílusán túl a menekültpolitikában is egy kenyéren van a magyar kormánnyal, de Európára ebben az ügyben közvetlen befolyást nem gyakorolhat, legfeljebb szorgalmazhatja a szigorúbb hozzáállást és saját intézkedéseivel mintát adhat. Az viszont bennünket is azonnal érintene, ha hozzányúlna az általa vasárnap ismét elavultnak minősített NATO struktúrájához. A szervezet gyengítésével rögvest rontaná hazánk biztonságát, amennyiben pedig kikényszerítené, hogy minden tagállam GDP-je két százalékát költse védelmi kiadásokra, egyszerre 300 milliárd forintnál nagyobb lyukat ütne a magyar költségvetésen évente. Ugyancsak érdemes árgus szemmel figyelnünk, Trump valóra váltja-e protekcionista, a belső piacot védő terveit, márpedig nagyon úgy tűnik, erre készül. Gondolkodását jól példázza, hogy a hétvégén 35 százalékos büntetővámmal fenyegette meg a német autógyártókat. Már ennek az egy apró lépésnek is negatív hatása lenne nemcsak Magyarországra, de Győrre is. És akkor még egy szót sem ejtettem arról, hogy a megválasztott elnök humbugnak tartja a klímaváltozást, és nincs okunk feltételezni, hogy döntéseiben ez nem fog megnyilvánulni.



Kezdhetünk egy kicsit aggódni.