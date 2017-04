2017. 04. 04.

S akkor tehát útban volt az az egyetem, amelyet el kellett takarítani. A Sorosé. Személyes ügy, nincs mese, se kérdés, gyerekek, csináljuk olyan gyorsan, ahogy csak lehet. Ez most nem kérés, parancs.



S akkor ott volt Semjén Zsolt is, aki mindig ott van, ha kell. Most legalább tudjuk, miért is kell. Elintézte a gyorsított (kivételes) eljárást, nevére vette a dolgot. Az olimpiából úgyis kimaradt, most tette, ami a parancs.



S akkor – ahogy kellett – felsorakozott a frakció, amely a Csíki–Heineken balhét sem értette igazán, de nem is az a dolga, hogy értse. A többséget kell demonstrálni, ezért a pénzért pedig bármikor, szívesen.



S akkor voltak még jó néhányan, talán tizenötezren is, akiket az előbb említett frakcióból lenéző mosollyal figyeltek: Mit hüledeztek azon, hogy ilyet lehet csinálni egy demokratikusnak mondott rendszerben? És a jó szándék, az smafu?



S akkor ott volt Simicska is, meg a pereputtya. No igen, a zsigeri profizmusa még megvan az öregnek. Naná, hogy most dobta be az orosz szálat, annyira azért ismeri a gépezetet, hogy tudja: egyszerre sorosozni meg simicskázni még nekünk sem könnyű. Az RTL megvásárlása szép volt, Lajos, jut még időnk rád, nyugalom.



S akkor ott volt Áder János köztársasági elnök, akinek soros (kisbetűvel!) elfoglaltsága az volt e kedd délelőttön, hogy a Pilisi Parkerdő Budakeszi Tündérkertjének őshonos gyümölcs- és fafajtáiért aggódjon. Távol Budapest zajától.



S akkor ott volt az az élőlánc is a szavazás után: Még mindig azt hiszik/elhiszik, hogy ezzel megmentik az egyetemet, amely (nekünk) útban volt? – teszi fel a kérdést 123 magyar polgártárs a T. Házban, s nagyot kacag magában.



S akkor elérkeztünk 2017. április 4-hez. A CEU-t ezen a napon kicsinálták. Itt tart Magyarország. Jegyezzük azért meg.