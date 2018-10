1956 nekem

Forradalomra és szabadságharcra emlékezett tegnap az ország. Barátommal beszélgettem, nekünk, magánszemélyeknek miről szól 1956. Elgondolkodtam, nekem vajon miről? Családomat érintő történetek jutottak eszembe.



Először is kónyi nagyapám, aki a budapesti forradalom hírére gazdatársaival a közös istállókhoz sietett és hazavezette lovait, teheneit. Abban bízott, még idős korában is gyakran mondta, visszatér a régi rend, Amerika segít. Ugyanőt és társait nem sokkal később bíróságra citálta a túlélő rezsim és a szocialista társadalom megkárosításáért halált kért rájuk egy Schwarz nevű ügyész. Nagyapám végül felfüggesztett börtönt és pénzbüntetést kapott. Testvéröccse nem volt szerencsés. Jogász volt és Horthy-katonatiszt, ’56-ban aktív forradalmár. Őrzöm a vagyonelkobzásáról szóló határozatot és a vagyoni leltárt. Mikor a börtönből kiszabadult, az építőiparban helyezkedhetett csak el.



Látok egy családi Bibliát is, melyben a születéseket és a haláleseteket örökítették meg százötven évig. Öreg nagynéném vetette a tűzre, mert minden házkutatáskor bizonyíték volt klerikális kapcsolataikra. A puhafa szekrényt nem égették el, az a padláson volt. Így amiatt lesöpörték és elvitték az összes gabonát, mert tűzveszélyt okoztak a sublóttal. Dédnagyanyám öccsét kényszermunkára hurcolták, aztán meg feljelentették, hogy a földjeit nem műveli a jó gazda gondosságával. Szováti nagyszüleim rokonai vérző fejjel támolyogtak ki a községházáról az ötvenes években, aztán aláírtak. Nagyanyám sógora nem írt alá, őt a lovas szekérről húzták le. Négy nap múlva került haza és három hétig véreset pisilt.



Hatvan-hatvanöt év telt el mindezek óta. Én azt vallom, megbocsátani lehet, de felejteni nem szabad.