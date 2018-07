Záporok hozhatnak felfrissülést megyénkbe, de nem szabadulunk a kánikulától

Szerdán a napos időt már a déli óráktól sokfelé váltják megnövekvő gomolyfelhők, elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra is. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül, a zivatarokat viharos szél, felhőszakadás, jégeső kísérhetik. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk. Frontmentes időszak -az Időkép.Csütörtökön ismét többfelé záporok, zivatarok zavarják meg a strandidőt. Erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, heves zivatarokra is lehet számítani. Marad viszont a hőség 30-35 fok körüli maximumokkal. Az északkeleti szélhez északon és nyugaton élénk lökések társulhatnak.Pénteken élénk légmozgás mellett kissé mérséklődhet a kánikula, 28-34 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Ismét sok napsütés ígérkezik országszerte és előreláthatólag kevesebb helyen, főként a déli, nyugati tájakon alakulhat ki csapadék. Az északkeleti szél megélénkül.Szombaton mindenütt napos időre, legfeljebb egy-egy rövid záporra, zivatarra számíthatunk. Mérsékelt marad a szél, 29-34 fokot mérhetünk. Vasárnap is túlnyomóan napos, előreláthatólag száraz időnk lesz, 30-35 fokig melegszik a levegő.