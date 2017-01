Visszatér az extrém hideg, akár mínusz 20 fokot is mérhetünk!

Csütörtök hajnalra több felé mínusz 15 Celsius-fok alá hűl a levegő, a következő napokban mínusz 20 fok alatti értékekre is készülni kell, több helyen napközben is mínusz 10 fok körül alakulnak a maximumok - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez szerda este eljuttatott veszélyjelzésében.



Az éjszaka első felében az északkeleti országrészben az élénk, időnként még erős szél helyenként hófúvást okozhat - írták.



Az északi megyékben, elsősorban az Északi-középhegység szélvédett, havas tájain, valamint a Nyírség északi vidékein csütörtök hajnalra mínusz 15 fok alá süllyedhet a hőmérséklet.



Az extrém hideg veszélye miatt csütörtökre Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Kitértek arra is, hogy a Dunántúl északi részén a hajnali, reggeli órákban foltokban sűrűbb köd képződhet, helyenként gyenge ónos szitálás vagy hószállingózás is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között valószínű, északon lesz a hidegebb.



Csütörtökön az esti óráktól a hőmérséklet az Alföld északi és középső részén, valamint az Északi-középhegység szélvédett, havas tájain süllyedhet 15 fok alá.



Az előrejelzés szerint pénteken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet, a hétvégén többfelé napközben is mínusz 10 fok körül alakul a hőmérséklet.