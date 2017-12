Viharos széllel jön a rekordközeli meleg, másodfokú a riasztás két megyei járásra

Több dunántúli járásra másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a viharos szél veszélye miatt hétfő délután. Az érintett területeken a következő órákban akár 90 kilométer/óránál erősebb széllökések is lehetnek.

Viharos széllel érkezik a rekordközeli meleg a hét első napjaiban. Az országos középtávú előrejelzés szerint a hét elején akár 18 fok is lehet, a hét második felében ismét lehűlés jön, havas eső, hó is eshet.Hétfőn északkeleten túlnyomóan borult lesz az ég, de egyre kevesebb helyen várható eső, az északkeleti határnál délelőtt még vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Az ország nagyobb részén rövid napos időszakok is lehetnek, legfeljebb néhol eshet gyengén az eső. A déli szél erős, nagy területen viharos lesz.Győr-Moson-Sopron és Vas megyére másodfokú figyelmeztetést is kiadtak. Kora délelőttől a Dunántúl északi felén ismét egyre gyakrabban 70 km/h feletti lökések kísérik a déli szelet, alkalmanként 85-90 km/h körüli vagy kisebb körzetekben kevéssel afeletti széllökés is előfordulhat. A légmozgás este sem mérséklődik az említett országrészben. Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém és Zala megyében elsőfokú a figyelmeztetés.

A viharos szél miatt Győr-Moson-Sopron megyében vasárnap délutántól tízszer riasztották a tűzoltókat. Legtöbb esetben fák dőltek az útra, ezek okoztak forgalmi akadályt, de két esetben épületkárok is keletkeztek. Sopronban egy emeletes házon egy ablaktáblát rongált meg a szél, üvegcserepek hullottak a járdára, Győrben pedig a vakolat hullott a harmadik emelet magasságából. A hivatásos és önkéntes tűzoltók a fákat eltávolították az utakról, illetve Sopronban az ablaktáblát emelték le létraszer segítségével, Győrben pedig a potyogó vakolatot távolították el, megszüntetve ezzel a veszélyt. A műszaki mentések során nem sérült meg senki.

Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5 Celsius-fok között valószínű. A nappali maximumok többnyire 9-14, az ország északkeleti harmadában 3-8 fok között alakulnak.Még kedden is erős, kezdetben helyenként viharos lesz a szél, majd folyamatosan gyengül a légmozgás. Délelőtt még napos időre lehet számítani, délutántól viszont a Nyugat-Dunántúlon, estétől a középső országrészben is többfelé elered az eső.A leghidegebb órákban általában 5-10, a szeles Nyugat-Dunántúlon 10-13, a szélvédett észak-magyarországi völgyekben 2-5 Celsius-fok lehet. Napközben az Északi-középhegység északi részén 10-13, másutt 13-18 fokig melegszik a levegő.