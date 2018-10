Viharos széllel érkezett meg a markáns hidegfront - riasztás a megyére

Viharos széllel markáns hidegfront érkezik - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden Facebook-oldalán. Az MTI-hez eljuttatott figyelmeztetésükben azt írták: este, késő este előbb az Északi-középhegység magasabb részein, majd az ország északi harmadán egyre több helyen fordulhatnak elő viharos (óránkénti 60-70 kilométeres) széllökések.A viharos szél veszélye miatt szerdára az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Mint kifejtették, nagyobb területen elsősorban az Észak-Dunántúlon, a Duna-Tisza-közén és a Dél-Alföldön kell óránkénti 70-90 kilométeres széllökésekre számítani.A Mátrában, a Börzsönyben és a Bakonyban reggel, délelőtt időnként akár óránkénti 90-100 kilométeres is lehet a szél sebessége. A nap második felében fokozatosan egyre ritkábban és kevesebb helyen, többnyire záporokhoz kötődve alakulhat ki viharos széllökés, majd csütörtökre virradóra mindenhol jelentősen veszít erejéből a szél. Az előrejelzés szerint szerdán átmenetileg több helyen várható eső, zápor, legkésőbb délnyugaton szűnik meg a csapadék, és csökken a felhőzet.A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 13 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 9 és 15 fok között várható, délelőtt áll be a maximum, ekkor délnyugaton még 16-18 fok is lehet. Délután már országszerte hűl a levegő. Csütörtökön szórványosan valószínű eső, zápor. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 6, a maximumhőmérséklet 10 és 17 fok között várható.