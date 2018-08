Viharos szelet kapunk, 20 fok is alig lesz vasárnap

Várható időjárás az ország területére vasárnap estig



Északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, és éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eleinte északnyugaton, keleten és délen elszórtan, éjszaka többfelé alakul ki eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. Vasárnap többnyire erősen felhős lesz az ég, de eleinte keleten, délután nyugaton néhány órára kisüthet a nap, többfelé valószínű eső, zápor, elsősorban az ország keleti felén zivatar is előfordulhat.



Az északi, északnyugati szél megerősödik, vasárnap északnyugaton viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében szombaton és vasárnap is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 16 és 21, a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon 22 és 28 fok között várható.