Viharos szél, sok eső vár ránk vasárnap - riasztás a megyére!

szaknyugat felől hidegfront érkezik. Előbb az Észak-Dunántúlon, majd reggeltől már a középső országrészben is viharossá (60-75 km/h) fokozódik az északnyugati szél. Napközben a délnyugati országrészt leszámítva az ország nagy részén számítani lehet viharos fokozatot meghaladó széllökésekre.Elsősorban a magasabban fekvő helyeken, a Dunántúli-középhegységben 80 km/h feletti széllökések is várhatók, de kisebb eséllyel a Duna-Tisza közén, Alföld középső részén és a Kisalföldön is előfordulhat hasonló erejű szél a déli, délutáni órákban. Estére veszít erejéből a szél.Keleten, északkeleten még további jelentősebb mennyiségű csapadék várható, így a 24 órás csapadékösszeg itt is meghaladhatja a 20 mm-t -