Viharok után már ismét a hőségre figyelmeztetnek a megyében

Hétfő hajnaltól várhatóan délutánig, keleten helyenként zivatar még kialakulhat, heves zivatar kialakulási ekkor már nem valószínű. A középhőmérséklet hétfőn helyenként érheti el a 25 fokot.Hétfő reggelig az ország legnagyobb részén felhős idő valószínű, bár az éjszaka második felében a Dunántúlon már jelentősen csökkenhet a felhőzet. Az Alföldön is várható elszórtan zápor, zivatar, de nagyobb számban nyugat felől kell mind több helyen ismét zivatarra, illetve heves zivatarra készülni. Reggelre a Dunántúlon már megszűnik a csapadék, de a Dunától keletre továbbra is többfelé valószínű zápor, zivatar. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső, viharos széllökések kísérhetik. Hétfőn napközben az ország legnagyobb részén már túlnyomóan napos, csapadékmentes idő várható, csak kevés gomolyfelhő lehet az égen. Ugyanakkor az északkeleti, keleti megyék felett (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar) délutánig lesznek felhősebb területek is, és ott még délutánig egyre csökkenő számban, de előfordulhat zápor, zivatar. Heves zivatar azonban már nem várható. Az északnyugatira forduló szél zivataroktól függetlenül is több helyen megerősödik.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű, északkeleten az alacsonyabb értékekkel.