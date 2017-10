Vihar: fa dőlt egy autóra Bezinél, 2500 káreset az országban - fotók

Küldje el nekünk!

Hajdu Márton elmondta: még ötszáz helyszínre kell kimenniük a tűzoltóknak, a munkák eltartanak kedd reggelig. Közölte: továbbra is főként leszakadt ágakat, kidőlt fákat távolítanak el. A fennmaradó esetek nagy többsége a Duna-Tisza közén, Pest és Bács-Kiskun megyében található - tette hozzá a szóvivő.A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint országszerte komoly károkat okozott a viharos szél, voltak személyi sérüléssel járó esetek is. Hétfő reggelig országszerte több mint 3700 riasztás érkezett. Sok helyen áramkimaradást is okozott a vihar. A Démász hétfő délutáni közleményében azt írta: hetvenezer ügyfélnél sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást a vihar után, még csaknem tizenháromezren voltak áram nélkül. A viharos szél jelentős késéseket okozott több vasútvonalon, főként a hegyeshalmin, a nagykanizsain, a pécsin, a vácin, a szegedin és a kelebiain, de valamennyi vonalon feloldották a korlátozásokat hétfő hajnalra, menetrend szerint közlekednek a vonatok - közölte a Mávinform az MTI-vel.Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délelőtt több járásra másod- és harmadfokú riasztást adott ki a 100 kilométer/órás erősségű széllökések miatt. A meteorológiai szolgálat több mérőállomásán mértek 120 kilométer/óránál nagyobb szélerősséget, vasárnap délutáni tájékoztatásuk szerint a Nárciszra keresztelt viharban a legerősebb széllökéseket a Balatonnál regisztrálták: Siófokon 131, Balatonőszödön 126 kilométer/órát mértek. Ketten könnyebben megsérültek a balesetben, amiről Bezi tűzoltó egyesülete adott hírt a Facebookon: az E.on Energiaszolgáltató Kft. szakemberei a középfeszültségű hálózaton keletkezett hibákat mostanra az egész országban elhárították, és az Elmű-ÉMÁSZ területén sincs már nincs nagyobb összefüggő, települést vagy településrészt érintő áramkimaradás.

Varga Ivett, az E.on sajtóreferense az MTI-vel azt közölte: Győr-Moson-Sopron megyében hétfőn már csak az egyedi, zömmel egy-egy háztartást érintő hibák javításán dolgoznak.

Beszámolt arról, hogy Tolna megyében hétfő hajnalra helyreállt az áramszolgáltatás. Hőgyészen, Szakályban, Decsen, Pörbölyön, Pakson, Szedresben és Tolnán csaknem 1300 fogyasztási helyen eltört villanyoszlopok, vezetékekre dőlt fák okoztak áramkimaradást.Boros Norbert, az Elmű-ÉMÁSZ kommunikációs igazgatója elmondta, a társaság szolgáltatási területén már csak utcákban vagy házaknál folynak még helyreállítási munkálatok.Tájékoztatása szerint a vasárnapi viharos szél okozta problémák rövidebb-hosszabb időre körülbelül 70 ezer fogyasztójukat érintették a négy megyére - Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Pest -, valamint a fővárosra kiterjedő szolgáltatási területükön. A kommunikációs igazgató kiemelte: hétfő reggelre a problémák túlnyomó részét sikerült elhárítani a hálózat helyreállításával vagy aggregátor működtetésével.Boros Norbert hozzátette: a helyzet még változhat, ugyanis lehetnek például olyan, az erős szélben meggyengült fák, amelyek csak később dőlnek ki és kárt okozhatnak az áramellátásban.Csongrád megyében hétfőn délelőtt még több települést érintett a vasárnapi vihar okozta áramkimaradás, például Ásotthalom és Forráskút egyes ingatlanjaiban nincs áram - tájékoztatta Molnár Krisztina, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t.Elmondta, vasárnap este mintegy kétezer fogyasztói helyen okozott áramkimaradást a vihar. Éjfélig száznyolc műszaki mentést végeztek el a megye hivatásos és önkéntes egységei. Huszonhárom esetben kidőlt fák és a letört faágak a távvezetékeket szakítottak le vagy rongáltak meg - közölte a főhadnagy.- Vasárnap a viharos erejű szél megyeszerte okozott károkat, melyek felszámolására összesen nyolcvanhárom helyszínre riasztották megyénk hivatásos tűzoltóit.ágak lehasadása miatt vált szükségessé tűzoltói beavatkozás, további húsz esetben pedig épületben, építményben keletkezett károk felszámolását végezték a tűzoltók. Személyi sérülés egy esetben történt: Bezi és Fehértó között személyautóra dőlt egy fa és az autóban utazó két ember könnyű sérüléseket szenvedett. A tűzoltók folyamatosan számolták fel a káreseményeket, munkájukat az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai is segítették.Budapesten, Pest megyében, továbbá Fejér,, Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

A megye több településén okozott károkat a vihar.

Az esetek többségében kisebb faágak lehasadása miatt vált szükségessé a tűzoltói beavatkozás, de fakidőlés miatt is több helyszínre kellett vonulniuk a nap során.

Csornán a templom kertjében tört ketté egy juharfa, Győrben a Bercsényi ligetnél parkolóautomatára dőlt egy fa, Koroncó és Gyirmót között fa dőlt az útra, Jánossomorján telefonvezetékre dőlt a fa, Mosonmagyaróváron pedig 3 kidőlt fa egy társasház bejáratát torlaszolta el.

Egy esetben történt személyi sérülés, Bezi és Fehértó között személyautóra dőlt egy fa, melynekkövetkeztében az autóban utazó két ember könnyeb sérüléseket szenvedett.

Épületekben is okozott kárt a vihar, Sopron ban 2 helyszínen volt szükség tűzoltói beavatkozásra amiatt, hogy a szél a tetőt megbontotta.

A nagy erejű szél miatt Győrújbaráton a László utcában több villanyoszlop is kidőlt, ahol az áramszolgáltató szakemberek mellett a hivatásos tűzoltók szintén részt vesznek a helyszín biztosításában és a károk felszámolásában

Az előrejelzés szerint hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, de bárhol előfordulhat futó zápor, a hegyekben akár hózápor is lehet. Estére kiderül az ég, mindenütt megszűnik a csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 Celsius-fok körül valószínű. Késő este 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.feloldották a korlátozásokat, a vonatok zavartalanul, menetrend szerint közlekednek valamennyi vasútvonalon - közölte a Mávinform hajnal öt órakor. A közleményben hozzátették, hogy a vasúttársaság műszaki szakemberei egész éjjel dolgoztak a vasárnapi vihar által megrongált felsővezetékek helyreállításán, a kidőlt fák eltávolításán.vonal Tatabánya és Szárliget közötti szakaszán vasárnap estére megjavították a felsővezetéket, éjszaka helyreállt a menetrend, hajnalban pontosan indultak a járatok.A tűzoltói beavatkozásokra zömében faág lehasadás, fakidőlés miatt került sor, több helyszínen útra, épületre, kerítésre, villany- esetleg telefonvezetékre estek a lehasadt ágak, vagy dőltek a fák. Jelentős számban keletkeztek károk az épületekben is, több helyen azok tetőszerkezetét, az esőcsatornát, esetleg az épületre kihelyezett reklámtáblát károsította a szél. Személyi sérülés egy esetben történt a viharos széllel kapcsolatban: Bezi és Fehértó között személyautóra dőlt egy fa és az autóban utazó két ember könnyű sérüléseket szenvedett.A viharkárok kapcsán a közúti közlekedésben nem történt jelentős fennakadás megyénkben, a vasúti közlekedésben mutatkozó késésekben megyénk közvetetten volt érintett.A hivatásos tűzoltók folyamatosan végezték a bejelentett helyszíneken a károk felszámolását, munkájukat az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai is segítették.A nap során bejelentett viharkárok felszámolása az esti órákban megvalósul, már csupán két helyszínen folynak csak tűzoltói munkálatok."Nekünk az egyik garázsunkat kitépte a szél a betonalapból, és átrepítette a szomszédba Nyúlon" - írta olvasónk.A viharos szél főként a hegyeshalmi, nagykanizsai, pécsi, váci, kelebiai vasútvonalon okoz jelentsős késéseket, de Ausztria és Szlovákia felől a nemzetközi vonatok is akár több órát késve lépik át a határt - közölte a Mávinform vasárnap az MTI-vel.A közlemény szerint a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon már szinte teljesen helyreállt a menetrend a kora délutáni helyzethez képest. A vonatok többsége 5-15 perccel hosszabb menetidővel közlekedik, csak néhány vonat esetében lehet ennél hosszabb, 30-60 perces késéssel számolni. Tatabánya és Szárliget között egy vágányon 13 órakor újraindulhatott a vonatforgalom.Vasárnap estére mindenhol mérsékelték, illetve a visszavonták a viharos szél miatt kiadott harmadfokú riasztásokat, de országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.Hétfőn napközben már csak az Észak-Dunántúlon lesznek 70-80 kilométer/órát elérő széllökések. A viharos szél veszélye miatt hétfőre már csak elsőfokú figyelmeztetéseket adtak ki: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyére.A kora esti órákban is tartanak a tűzoltói beavatkozások a viharkárok miatt és folyamatosan érkeznek az újabb bejelentések.Már hatvanhét helyszínen felszámolták a káreseményeket megyénk tűzoltói és jelenleg is tizenhat beavatkozás zajlik.Az esetek túlnyomó többségében lehasadt faágak, kidőlt fák miatt szükséges a tűzoltói beavatkozás de épületekről leszakadt reklámtáblák, esőcsatornák is adnak munkát a tűzoltóknak.A kora esti órákban főképp Győrben és környékén zajlik a viharkárok felszámolása - többek között a győri Deák utcában, Jereváni utcában a kidőlt fák eltávolítása – de Mecséren (ahol egy ház kéményét döntötte le a szél, károsítva az épület tetőzetét is) és Sopronban is dolgoznak a tűzoltók a viharos szél által okozott károk felszámolásán.A folyamatban lévő tűzoltói beavatkozások egyikénél sem történt személyi sérülés.Vasárnap délután 16 óra 30 percig több mint ötven helyszínre riasztották a megye hivatásos tűzoltóit a viharkárok miatt és folyamatosan érkeznek a további bejelentések.A károk felszámolása során a hivatásos tűzoltók munkáját az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai is segítik.Jellemzően úttestre, villanyvezetékre, épületre dőlt fák, lehasadt faágak miatt vált szükségessé tűzoltói beavatkozás, de a szél több épület tetejét is megkezdte, volt ahol jelzőlámpát szakított le, több helyen villanyoszlopot döntött ki.Győrújbaráton a László utcában több villanyoszlopot kidöntött a szél, az áramszolgáltató munkatársai folyamatosan dolgoznak az áramszolgáltatás visszaállításán.A viharkárok felszámolását a tűzoltók folyamatosan végzik, munkájukat az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai is segítik.A Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon, Tatabánya és Szárliget között - ahol korábban fa dőlt a felsővezetékre - 13 órakor egy vágányon újraindulhatott a vonatforgalom, így a korábbi 20-60 perces késések ezen a vonalon 10-30 percesre csökkenhetnek. A másik vágányon a felsővezeték javítása várhatóan 17 óráig tart, a hosszabb menetidőre késő estig kell számítani - írták.A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a megváltozott időjárási körülményekre hívja fel a közlekedők figyelmét.Győr-Moson-Sopron megye területén a heves esőzések és a viharos széllökések miatt az utakon jelentősen csökkent a látótávolság, ezért a megyei rendőr-főkapitányság kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek!A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság balesetmentes közlekedést kíván!A vihar miatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon jelentős, 20-60 (esetenként 60-90) perces késések várhatók vasárnap délután, a Budapest-Vác-Szob vonalon 10-30 perccel nőhet a menetidő - tájékoztatta a Mávinform sajtóügyeletese az MTI-t.Peiper Károly közleményében azt írta: a győri vonalon az okozza a késéseket, hogy a viharos szél fát döntött a felsővezetékre Tatabánya és Szárliget között. Nem járnak a vonatok ezen a szakaszon, amíg eltávolítják a fát és megjavítják a felsővezetéket. A szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy egy vágányon mielőbb újraindulhasson a vonatforgalom.írta olvasónk.Sopron 90 km/hPápa: 98 km/hKab-hegy: 92 km/hMosonmagyaróvár: 104 km/hGyőr 68 km/hAz Észak-Dunántúlon és az ország középső területein - köztük a fővárosban - van másodfokú (narancs), több észak-nyugati járásban harmadfokú (piros) riasztás érvényben.Az éjfélig szóló figyelmeztetés szerint a nap folyamán Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém megyében lehetnek a legmagasabb fokú (piros) riasztások. A többi megyében másodfokú, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú a figyelmeztetés.A gyors mozgású, markáns hidegfront hatására előbb az Észak-Dunántúlon, majd országszerte mindenütt északnyugatira fordul, és erősen viharossá fokozódik a szél. A 100 kilométer/óra feletti széllökések az ország egy északnyugat-délkeleti tengelye mentén az úgynevezett szélcsatornában a legvalószínűbbek.Ezt követően várhatóan a kora esti órákig nagyobb valószínűséggel a Dunántúl északi és középső területein, illetve a középső országrészben átmenetileg 110-125 kilométer/óra közötti széllökések is előfordulhatnak síkvidéken. Az ország egyéb részein, elsősorban a Dél-Alföld térségében sem zárható ki egy-egy 110 kilométer/óra körüli vagy afeletti széllökés.A kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében egy-egy 125-140 kilométer/óra körüli széllökésre is van esély - írták.Megjegyezték továbbá, hogy a front mentén - nagyobb eséllyel középső területeken - helyenként villámlásra is számítani lehet.Késő estétől veszíthet a szél jelentősebben erejéből, de éjszaka is lehetnek még néhol viharos erősségű széllökések. Hétfőn nagyobb eséllyel már csak az Észak-Dunántúlon lehet 70-80 kilométer/óra körüli a szél erőssége.Kiemelték továbbá, hogy mindenki figyelje a hatóságok közleményeit, és tájékozódjanak a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásának használatával. Ha valakinek segítségre van szüksége, hívják a 112-es segélyhívó számot - írta az OKF.Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap hajnalban az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére adták ki harmadfokú (piros) figyelmeztetést a károkozó szél veszélye miatt. Az ország többi területén másodfokú (narancs), míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú a figyelmeztetés.Azt írták: vasárnap a déli órákban egy gyors mozgású, markáns hidegfront halad át az országon észak-dél irányban. A front előtt már a délelőtti órákban viharos széllökések kísérhetik a délnyugati szelet. Majd a front érkezésével a szél hirtelen északnyugatira fordul és rövidebb időre többfelé viharossá fokozódik. Ekkor az ország egy északnyugati-délkeleti tengelye mentén az úgynevezett szélcsatornában valószínűek helyenként 100 kilométer/óra feletti széllökések. Emellett a front mentén - nagyobb eséllyel középső területeken - helyenként villámlás is lehet - tették hozzá.Majd várhatóan a kora esti órákig elsősorban gomolyfelhők, illetve záporok környezetében nagyobb valószínűséggel a Dunántúl északi és középső területein, illetve a középső országrészben rövid időre néhány alkalommal 110-125 kilométer/óra közötti széllökések is előfordulhatnak síkvidéken. Az ország egyéb részein, elsősorban a Dél-Alföld térségében sem zárható ki egy-egy 110 kilométer/óra körüli vagy afeletti széllökés. A kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében egy-egy 125-140 kilométer/óra körüli széllökésre is van esély.A szél számottevően az esti óráktól gyengülhet - fejtették ki.Az előrejelzés szerint vasárnap egyre nagyobb területen várható eső, zápor, néhol zivatar is. A déli óráktól már csak helyenként valószínű záporeső. A nappali maximumhőmérséklet az ország délnyugati harmadán 14-18 Celsius-fok között, másutt általában 10 fok körül várható. Késő estére 4-9 fok közé hűl le a levegő.