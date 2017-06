Vihar: 40-szer vonultak a tűzoltók - Az ítéletidő letarolta a Dunakapu téri sátrakat - fotók, videók

A katasztrófavédelem felvétele

Győrben egy háztetőn cserepeket is megmozdított a szél, de egy híd világításának burkolatát is megkezdte a vihar. A veszélyt jelentő cserepeket és lemezeket magasból mentő jármű segítségével távolították el a tűzoltók.

Az akadályt jelentő fákat motoros fűrész segítségével, illetve kézi erővel távolították el a rajok. A győr, soproni, mosonmagyaróvári, lébényi, pannonhalmi, kapuvári és csornai hivatásos tűzoltók mellett a börcsi, a lébényi a mosonszolnoki a téti, a harkai és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltó is segítettek a károk elhárításában, a munkálatok a késő esti órákig tartottak. Fotók >> , elsősorban fakidőlésekhez, de például Győrben a révfalui hídon takarólemezt is leszakított a szél. Fenyegetően lógtak fent a galambriasztó szögekkel kivert vasak. Dőlt még ki fa Sopron és Győr mellett Mosonmagyaróváron, Csornán, Mórichidán, Fehértón, Harkán, Abdánál, Bakonygyiróton és Gyömörén – tudtuk meg Ruskáné Takács Anita szóvivőtől.Győrben a Dózsa György rakpartot eltorlaszolta egy fa, egy másik a Vámbéry Ármin utcában istállóra dőlt, a Damjanich utcában pedig kerítésre. A Babits Mihály utcában cserepeket is levert a tetőről, belekapott a fába a Radó étterem mögött, az Audi-arénánál, a Rábca hídnál pedig az útra döntötte a fát. Bakonygyiróton nem volt áram, amíg helyre nem állították a megrongált villanyvezetéket.ami további két kisebb fát is kidöntött úgy, hogy a Fenyőszer út fél pályáját is elzárták. Sérülés, károkozás nem történt a katasztrófavédelem az utat torlaszoló facsúcsokat visszavágta. A fénykép az út mentesítése után készültFelhőszakadással kísért vihar tépázta Sopront és környékét vasárnap a kora délutáni órákban. Lupták Dórától, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelző ügyeletesétől megtudtuk, a soproni utcákat - a kurucdombi meteorológiai állomáson mért adatok szerint - alig fél óra alatt 12,3 milliméter eső áztatta, míg Sopronhorpácson ennél is nagyobb zuhét regisztráltak, 14,6 milliméterest. Összehasonlításul: e térség júniusi csapadékmennyiségének átlaga 70 milliméter.Sopronban a vasárnapi vihar faágakat tört le és fákat döntött az útra, akadályozva a közlekedést. Így például a Bánfalvi úton, a Juharfa utcában, a Tómalom utcában a hivatásos tűzoltók fűrészelték és távolították el az útakadályokat, de személyi sérülés nem történt - közölte Ruskáné Takács Anita főhadnagy, a megyei katasztrófavédelem szóvivője.





Várható időjárás az ország területén hétfő estig



Hétfő reggelig az ország legnagyobb részén felhős idő valószínű, bár az éjszaka második felében a Dunántúlon már jelentősen csökkenhet a felhőzet. Az Alföldön is várható elszórtan zápor, zivatar, de nagyobb számban nyugat felől kell mind több helyen ismét zivatarra, illetve heves zivatarra készülni. Reggelre a Dunántúlon már megszűnik a csapadék, de a Dunától keletre továbbra is többfelé valószínű zápor, zivatar. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső, viharos széllökések kísérhetik.



Hétfőn napközben az ország legnagyobb részén már túlnyomóan napos, csapadékmentes idő várható, csak kevés gomolyfelhő lehet az égen. Ugyanakkor az északkeleti, keleti megyék felett (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar) délutánig lesznek felhősebb területek is, és ott még délutánig egyre csökkenő számban, de előfordulhat zápor, zivatar. Heves zivatar azonban már nem várható. Az északnyugatira forduló szél zivataroktól függetlenül is több helyen megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű, északkeleten az alacsonyabb értékekkel.



Vasárnap délutántól további heves zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat, amely ismét több járásra adott ki első- és másodfokú riasztást a következő órákban várható heves zivatarok, illetve felhőszakadás veszélye miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: a délutáni óráktól nyugat, északnyugat felől egy nagyobb méretű zivatarrendszer várható, amely estére, késő estére fokozatosan kelet felé helyeződik. Többségében kiemelten a Dunántúl déli és keleti felében, illetve a középső országrészben valószínű heves zivatarok kialakulása. Ezek környezetében, helyenként 90-100 kilométer/óra feletti széllökés, jégeső (akár 2 centiméter átmérőnél nagyobb méretű jéggel) és szórványosan felhőszakadás valószínű.Néhol rövid idő alatt akár 60 milliméternél is több csapadék hullhat. A zivatarrendszer várhatóan az éjféli óráktól keleten gyengülni fog. Hétfő reggeltől várhatóan a délutáni órákig keleten helyenként még kialakulhat zivatar, de ekkor heves zivatar már kevésbé valószínű. A heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt az egész országban figyelmeztetés van érvényben.Emellett Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében a hőség miatt is elsőfokú a figyelmeztetés. A meteorológiai szolgálat azt írta: a középhőmérséklet vasárnap és hétfőn főként az ország délkeleti felén érheti el a 25 fokot.Vasárnap a legmagasabb hőmérséklet többnyire 27-33 fok között valószínű, de délkeleten 34, 35 fok is lehet. Késő estére általában 18-25 fok közé hűl a levegő.Hétfőn a leghidegebb órákban 16-21 fok lehet. A nappali maximumok 27-33 fok között alakulnak, északkeleten az alacsonyabb értékekkel.

A kora délutáni órákra délkelet, kelet felé fokozatosan elhagyja térségünket a fokozatosan gyengülő zivatarrendszer. A zivatarokat felhőszakadás (20-50, kis területen >50 mm), jégeső (kis területen 2 cm feletti jégátmérő), viharos (60-80 km/h, kis területen 90 km/h feletti) széllökés kísérheti. A délutáni órákban elszórtan előfordulhatnak zivatarok lokálisan hasonló kísérőjelenségek mellett.

Majd várhatóan délutáni óráktól nyugat, északnyugat felől egy nagyobb méretű zivatarrendszer kialakulása várható, amely estére, késő estére fokozatosan kelet felé helyeződik. A zivatarrendszer vezető élén kiemelten a Dunántúl déli és keleti felében, illetve a középső országrészben valószínű legnagyobb számban heves zivatarok kialakulása. Ezek környezetében, helyenként 90-100 km/h feletti széllökés, jégeső (> 2 cm feletti jég átmérő) valószínű. A zivatarrendszer környezetében szórványosan felhőszakadás (30-60 mm vagy néhol esetleg efelett) valószínű. A zivatarrendszer várhatóan az éjféli óráktól keleten gyengül, így a heves zivatarok kialakulási valószínűsége hétfőn hajnalban lecsökken.Hétfő reggeltől várhatóan a délutáni órákig, keleten helyenként zivatar még kialakulhat, heves zivatar kialakulási valószínűsége alacsony.A középhőmérséklet ma és hétfőn főként az ország délkeleti felén érheti el a 25 fokot.



21.35 - Vasárnapra a hőség miatt csak néhány megyére, a heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt viszont az egész országra első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton az MTI-hez eljuttatott előrejelzése szerint vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet általában 16-22 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 27-33 fok között valószínű, de délkeleten 34-35 fokig is felmelegedhet a levegő.A hőség veszélye miatt viszont már csak Csongrád megyére adtak ki másodfokú, míg Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést. A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében azt írta: szombat estétől a Dunántúl nyugati részén, éjszaka pedig már másutt is kialakulhatnak helyenként zivatarok, melyeket viharos szél, intenzív csapadék, illetve jégeső kísérhet. Vasárnap hajnaltól még többfelé várhatók zivatarok: nagyobb számban a nap második felétől.

A zivatarokhoz viharos szél, felhőszakadás és jégeső társulhat. Nagyobb eséllyel a Dunántúl középső és déli tájain, a középső országrészben és az Alföldön délutántól igen heves zivatarok is kialakulhatnak károkozó, akár óránként 90 kilométeresnél erősebb szélrohammal, rövid idő alatt akár 40-50 millimétert meghaladó csapadékkal és nagyobb méretű jéggel.

A heves zivatarok és a felhőszakadás veszélyére az egész országban figyelmeztetnek. Mindkettő miatt csaknem az egész országra másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat.

Az esti óráktól ismét nedves, labilis levegő érkezik fölénk, az Alpokalján, az Észak-Dunántúlon már megjelenhetnek az első záporok, zivatarok. Vasárnap összességében többfelé valószínű zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső, viharos széllökések kíséretében, késő délutántól hidegfront érinti a térséget.



Késő délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől az Alpokalján, a Nyugat-Dunántúlon, éjjel másutt is előfordul helyenként zápor, zivatar.

Vasárnap felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, a kora reggeli óráktól egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső, viharos széllökések kíséretében. Szombaton az északnyugati szél a középső országrészben és a Dunántúl északi tájain lehet élénk, helyenként erős. Vasárnap délelőtt az Észak-Alföldön a délnyugati, estétől az Észak-Dunántúlon az északnyugati szél megélénkül, olykor megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul.A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 27 és 33 fok között valószínű, de délkeleten 34, 35 fokig is felmelegedhet a levegő.Szombaton késő délutántól nyugat felől ismét labilizálódik a légkör. Estétől a Dunántúl nyugati részén, éjszaka pedig már másutt is kialakulhatnak helyenként zivatarok, melyeket viharos (60-70 km/h-át meghaladó) szél, intenzív csapadék, illetve jégeső kísérhet.Vasárnap hajnaltól összességében többfelé számíthatunk már zivatarok kialakulására, nagyobb számban a nap második felétől. A zivatarokhoz viharos szél (>60-80 km/h-s széllökés), felhőszakadás (lokálisan 25-35 mm csapadék) és jégeső társulhat. Nagyobb eséllyel a Dunántúl középső és déli tájain, a középső országrészben és az Alföldön délutántól igen heves zivatarok is kialakulhatnak károkozó szélroham (>90 km/h), rövid idő alatt 40-50 mm-t meghaladó csapadék és nagyobb méretű jég kíséretében.Szombaton az északkeleti országrész kivételével az ország nagyobb részén 25, 26, a Dunántúlon és a Dél-Alföldön helyenként 27 fok körül alakul a középhőmérséklet. Vasárnap 25 fokot meghaladó középhőmérséklet kevesebb helyen valószínű, főként a középső és a déli, délkeleti országrészben számíthatunk rá.