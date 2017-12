Vihar - Késnek a vonatok, háztetőre, autókra dőltek a fák Győrtől Mosonmagyaróvárig - fotók

Fákat döntött, tetőt tépázott a viharos szél? Várjuk tudósítását ide: tudosito@kisalfold.hu

Kicsavart és úttestre, háztetőre dőlt fák, leszakadt villanyvezetékek, megtépázott tetőzetek miatt kérnek segítséget az egységektől. Markotabödögén, a Petőfi utcában egy nyolc méter magas fenyőfa dőlt egy épületre. Csornáról és Bősárkányról érkezett tűzoltói segítség a fa eltávolításához.Az öttevényi Fő utcában tövestől fordított ki a szél egy fát, amely kárt tett egy lakóház teraszában és kéményében. A kunszigeti önkéntes tűzoltók feldarabolták a fát és visszabontották a veszélyessé vált kéményt. Győrújbaráton, a Nagy Lajos utcában egy ház kertjéből dőlt ki a fa, félig elfoglalva az utat.Győrött is több helyen várják a segítséget. A Szent István úton egy társasház tetejét bontotta meg a szél, míg a Rónay Jácint utcában egy autóra dőlt egy fa. A Vasvári Pál utcában egy kisteherautó gurult meg a széltől a tó felé, a városi hivatásos tűzoltók a jármű kiékelésén dolgoznak.A Paptagi utcában egy ház tetejére borult fát távolítanak el a tűzoltók. Az egységek folyamatosan hárítják el a károkat, amint befejezték a munkát, azonnal indulnak tovább a következő káreset helyszínére - tájékoztat honlapján a katasztrófavédelem.



ezért a személygépkocsi vezetőknek a határátlépési pontnál történő áthaladás lassulására kell számítani.A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy a gépjárművezetők a soproni határátlépési pont helyett - lehetőség szerint - válasszák a kópházi vagy a fertőrákosi határátlépési pontokat, illetve indulás előtt a rendőrség honlapjának határinfo oldalán tájékozódjanak a választott határátlépési pontoknál szükséges várakozási időkről!, és ideiglenesen szünetel a vonatforgalom - tájékoztatta a Mávinform hétfő este az MTI-t.Urbán Attila sajtóügyeletes közleményében azt írta: a felsővezeték kijavítása várhatóan elhúzódik, ezért a távolsági járatok kerülő útvonalon, a Hegyeshalom-Csorna-Győr szakaszon keresztül közlekednek. Győr és Lébény-Mosonszentmiklós állomás között vonatpótló buszok viszik az utasokat. A Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon utazóknak néhány járatnál 20-50 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.- Parkolási dilemma Szabadhegyen:



Olvasónk küldött tudósítást arról, hogy Győrben, az Ifjúság krt. végén lévő építkezésnél - a viharos szél miatt - a törmelékek a parkolóban pihenő gépjárművek között csapódnak össze-vissza. Olvasónk autóját ˝sikeresen˝ végig is karcolta egy ráeső darab - írta.

A vasárnap kezdődött szeles időjárás inkább fokozódik megyénkben, ezért a katasztrófavédelmi igazgatóság nyomatékosan felhívja a lakosság figyelmét, hogy a 70 kilométer/óránál erősebb szélvihar emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet, hiszen a viharos erejű szél tetőszerkezeteket rongálhat meg, épületeket károsíthat, közlekedési zavarokat idézhet elő és fákat csavarhat ki - olvasható a katasztrófavédelem honlapján, ahol arra figyelmeztetnek:Zárjuk el, vagy rögzítsük a kertben, erkélyen található tárgyakat, hogy a szél azokban vagy azokat felkapva ne okozzon kárt!Lehetőség szerint ne parkoljunk gépjárművünkkel fa alá!Épületeken belül tartózkodva gondosan ügyeljünk arra, hogy minden nyílászárót bezárjunk, ne hagyjuk felügyelet nélkül gyermekeinket, áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket, szükség esetén pedig készüljünk fel egy esetleges áramszünetre is. Akit a szabad ég alatt ér a viharos erejű szél, semmi esetre se essen pánikba! Ha lehet, keressen védett, stabil helyet, távol a fáktól és a romos épületektől.Mindeközben szakadó hóesés és vihar tépázza Európát:Több dunántúli járásra másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a viharos szél veszélye miatt hétfő délután. Az érintett területeken a következő órákban akár 90 kilométer/óránál erősebb széllökések is lehetnek.

Viharos széllel érkezik a rekordközeli meleg a hét első napjaiban. Az országos középtávú előrejelzés szerint a hét elején akár 18 fok is lehet, a hét második felében ismét lehűlés jön, havas eső, hó is eshet.Hétfőn északkeleten túlnyomóan borult lesz az ég, de egyre kevesebb helyen várható eső, az északkeleti határnál délelőtt még vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Az ország nagyobb részén rövid napos időszakok is lehetnek, legfeljebb néhol eshet gyengén az eső. A déli szél erős, nagy területen viharos lesz.Győr-Moson-Sopron és Vas megyére másodfokú figyelmeztetést is kiadtak. Kora délelőttől a Dunántúl északi felén ismét egyre gyakrabban 70 km/h feletti lökések kísérik a déli szelet, alkalmanként 85-90 km/h körüli vagy kisebb körzetekben kevéssel afeletti széllökés is előfordulhat. A légmozgás este sem mérséklődik az említett országrészben. Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém és Zala megyében elsőfokú a figyelmeztetés.

A viharos szél miatt Győr-Moson-Sopron megyében vasárnap délutántól tízszer riasztották a tűzoltókat. Legtöbb esetben fák dőltek az útra, ezek okoztak forgalmi akadályt, de két esetben épületkárok is keletkeztek. Sopronban egy emeletes házon egy ablaktáblát rongált meg a szél, üvegcserepek hullottak a járdára, Győrben pedig a vakolat hullott a harmadik emelet magasságából. A hivatásos és önkéntes tűzoltók a fákat eltávolították az utakról, illetve Sopronban az ablaktáblát emelték le létraszer segítségével, Győrben pedig a potyogó vakolatot távolították el, megszüntetve ezzel a veszélyt. A műszaki mentések során nem sérült meg senki.

Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5 Celsius-fok között valószínű. A nappali maximumok többnyire 9-14, az ország északkeleti harmadában 3-8 fok között alakulnak.Még kedden is erős, kezdetben helyenként viharos lesz a szél, majd folyamatosan gyengül a légmozgás. Délelőtt még napos időre lehet számítani, délutántól viszont a Nyugat-Dunántúlon, estétől a középső országrészben is többfelé elered az eső.A leghidegebb órákban általában 5-10, a szeles Nyugat-Dunántúlon 10-13, a szélvédett észak-magyarországi völgyekben 2-5 Celsius-fok lehet. Napközben az Északi-középhegység északi részén 10-13, másutt 13-18 fokig melegszik a levegő.