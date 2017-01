Veszélyjelzés! Mínusz 20 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombati, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében akár mínusz 20 Celsius-fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, ezért ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. A fővárosban és Pest, valamint Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú a figyelmeztetés a hideg a miatt.



Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 12 és mínusz 6 fok között valószínű, (Nyugat- és Közép-Magyarországon várható a magasabb, északkeleten az alacsonyabb érték).



A meteorológiai szolgálat azt írta: a hőmérséklet napközben mindenütt mínusz 15 fok fölé emelkedik, de az előttünk álló éjszaka a Dunától keletre ismét egyre többfelé éri el a minimum a mínusz 15 fokot. Az Északi-középhegység szélvédett, illetve hóval borított területein ennél is hidegebb várható, ott mínusz 20 fok alatti értékek is lehetnek.



Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében gyenge hófúvásra is figyelmeztetnek, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.



Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyében továbbra is a viharos szél veszélye miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.



Az OMSZ jelezte: a Dunántúl nyugati felén (elsősorban az Alpokalján, a Bakonyban és a Balaton térségében) kora délutánig még lehetnek 70 kilométer/óra körüli széllökések, majd a nap második felében mindenütt jelentősen csillapodik a légmozgás.