Véget ér az áprilisi tél? - Mutatjuk, milyen idő várható a hétvégén!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délután azt írta: késő estétől északnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de egyelőre nem várható csapadék. Estére az szél is mérséklődik. Késő estére 2-9 fok közé hűl le a levegő.



Szombaton viszont ismét nedvesebb léghullámok érkeznek. Délutántól ismét többfelé lehet gyenge eső, zápor. Emellett napközben ismét többfelé megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 6 fok között valószínű. A nappali maximumok 12-17 fok között alakulnak.



Vasárnap reggel délen még erősen felhős lesz az ég, és ott eső is előfordulhat. Napközben alapvetően napos időre lehet számítani, de elszórtan záporeső, a hegyekben hózápor is lehet. Emellett nagy területen erős, néhol viharos lehet a szél.



A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 1-6, északkeleten néhol mínusz 2 és plusz 1 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 10-15 fok között valószínű.