Vasárnap még visszaköszönhet a tavaszias meleg

Északon is szakadozik a felhőzet, és éjszaka változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre számíthatunk, kezdetben főként északon lehet csapadék. Vasárnap fokozatosan mindenütt megvastagszik a felhőzet, többnyire erősen felhős idő valószínű, eleinte elvétve, délután egyre többfelé várható eső, zápor, esetleg néhol zivatar is előfordulhat.



Nagy területen lesz erős a délnyugati, déli szél, de az északi országrészben szombaton átmenetileg északnyugatira fordul a légmozgás. Az Alpokalja térségében egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 19 és 25 fok között alakul.