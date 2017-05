Vajon kapunk pénteken nagy felhőszakadást?

Felhőszakadás veszélye miatt - négy nyugati megye kivételével - az egész országra figyelmeztetést adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A fővárosban, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.



Az ország déli és középső területein több járásra már a riasztást is kiadták. Ezeken a területeken már a következő órákban intenzív záporok, zivatarok várhatók, rövid idő alatt 25-30 milliméternél is több csapadék hullhat.



A délelőtti órákig elsősorban a Duna vonalának térségében várhatók zivatarok lokálisan nagyobb mennyiségű csapadékkal, kis méretű jéggel, erős széllel. Ezt követően az éjféli órákig több helyen is kialakulhatnak zivatarok, felhőszakadás során pedig akár 40 milliméter körüli eső is hullhat, emellett jégeső, illetve erős vagy viharos szél is előfordulhat.



Az előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 17-25 Celsius-fok között alakul. Késő este 11-15 fok közé hűlhet a levegő.



Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére péntek éjfélig



Várhatóan a ma délelőtti órákig elsősorban a Duna vonala térségében számíthatunk zivatarokra lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék (20-40 mm), kis méretű jég, illetve szélerősödés (~40-55 km/h) kíséretében.



Ezt követően az éjféli órákig több helyen valószínű zivatar kialakulása, amelyek kíséretében felhőszakadás (20-40 mm), jégeső, illetve erős vagy viharos (50-70 km/h) szél előfordulhat. A 30 mm körüli vagy feletti lokális csapadék kialakulása az ország déli felében, illetve a középső országrészben a délutáni, esti órákban lehet jellemzőbb.