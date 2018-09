Újabb zivatarok: özönvíz zúdult Győrre, villámárvizek a Bakonyban - fotók

Önt is elkapta a zuhé? Várjuk tudósítását, fotóit ide: tudosito@kisalfold.hu

Kedd délután fél 3 körül Győr is nagy zuhét kapott, hosszú percekig ömlött az eső.Olvasónk a Gárdonyi-iskola előtt készített képeket:Keddre virradóra sem csitultak a zivatarok, a felhőszakadás a Bakonyban és Zala megyében is villámárvizeket okozott - írja az Időkép . A cikkben az olvasható, 24 óra alatt Vindornyaszőlősön például 83, Csipkereken 74 mm eső zúdult le.A hétfői sok eső villámárvizet eredményezett a Gaja patakon, de a Cuha-patak is kilépett medréből.