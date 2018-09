Újabb zivatarok: özönvíz zúdult Győrre, utcák víz alatt - fotók, villámárvizek a Bakonyban - fotók

Önt is elkapta a zuhé? Várjuk tudósítását, fotóit ide: tudosito@kisalfold.hu

Kedden többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, főként a Dunántúlon jelentős mennyiségű csapadékkal. Éjszakára kissé szakadozik, csökken a felhőzet és egyre kevesebb helyen valószínű csapadék.a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett még mindig több helyen várható zápor, zivatar. A nyugati határ mentén élénk lesz az északi szél, átmeneti szélerősödés csak zivatar környezetében lehet.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 24 és 29 fok között alakul."Az alábbi képekkel szeretném felhívni a figyelmet az Ipar út 27-29. számú lépcsőház mögötti területre. Minden egyes esőzés után hatalmas víz található a gödrös terület miatt. Sokan lakunk itt, sokan parkolunk itt, tarthatatlan az állapot, hogy úgy jön fel az ember a lakásba, mint aki megfürdött. Nem beszélve a gaztengerről, amely lassan a második emeletig ér."Kedd délután fél 3 körül Győr is nagy zuhét kapott, hosszú percekig ömlött az eső.Olvasónk a Gárdonyi-iskola előtt készített képeket:Keddre virradóra sem csitultak a zivatarok, a felhőszakadás a Bakonyban és Zala megyében is villámárvizeket okozott - írja az Időkép . A cikkben az olvasható, 24 óra alatt Vindornyaszőlősön például 83, Csipkereken 74 mm eső zúdult le.A hétfői sok eső villámárvizet eredményezett a Gaja patakon, de a Cuha-patak is kilépett medréből.