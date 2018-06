Újabb vihart kapunk a nyakunkba - Riasztás Győr-Moson-Sopron megyére

Délnyugat felől zivatarrendszer érkezik, amely éjszaka északkelet felé helyeződik, legkisebb eséllyel a Tiszántúl északi felét érintheti.Szombat napközben és este több helyen (legkisebb valószínűséggel északkeleten) várható dörgés, villámlás.Heves zivatarokra is számítani kell (nagyobb eséllyel ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli (és középső) országrészben), amelyek környezetében viharos/károkozó (60-90, helyenként > 90 km/h) széllökés és nagy méretű jég (2, 3 cm-t meghaladó átmérővel) előfordulhat. Helyenként felhőszakadás (> 30, néhol > 50 mm) is valószínű.Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek est, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Baranya, Bács-Kiskun,, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében lehetnek másodfokú riasztások zivatarveszély miatt. Szintén heves zivatarok miatt Budapesten és Pest, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád megyében elsőfokú figyelmeztetések, riasztások vannak érvényben.Emellett a fővárosban, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér,, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetéseket, riasztásokat adtak ki.