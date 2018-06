Újabb tomboló vihar és jég csapott le, fotók - 130 ház sérült meg Nagycenken - újabb fotók, videó

Várjuk olvasóink tudósításait, fotóit ide: tudosito@kisalfold.hu

6.45 - Felhőszakadás várható szerdán

Forrás: met.hu

6.35 - Közel százharminc háznak sérült meg a tetőzete Nagycenken

- közölte a Mávinform. Dömsöd és Kunszentmiklós-Tass között vonatpótló busz közlekedik, az átszállások miatt 30-60 perccel hosszabb lehet a menetidő a közlemény szerint.- tájékoztatta az MTI-t a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője. Bakos György elmondta, hogy Devecserben öt ház tetőszerkezetét rongálta meg a jégeső, Ajkán egy buszmegállót döntött össze, Balatonalmádiban reklámtáblákat rongált meg, Márkón néhány lakóépület pincéjébe folyt be a víz. Személyi sérülés nem történt.Győr-Moson-Sopron megye - Felhőszakadás Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.Egy délelőtti átmeneti szünetet követően ismét több helyen, nagyobb számban az Alföldön várható zivatarok kialakulása, amelyeket elsősorban felhőszakadás (> 20-30, néhol > 50 mm), kisebb eséllyel jégeső (jégméret akár 2, 3 cm körül) és erős vagy viharos (50-75, esetleg > 80 km/h) szél kísérhet.– A katasztrófavédelem soproni kirendeltsége az önkormányzati hivatalban állított fel akciótörzset, onnan irányította a munkálatokat – közölte Csorba János , Nagycenk polgármestere.

Falunkban közel százharminc háznak sérült meg kisebb-nagyobb mértékben a tetőzete. A helyrehozatal a környező települések ácsai, a helyi önkéntes tűzoltók és a lakosság összefogásával kezdődött el, míg a katasztrófavédelem munkatársai a kidőlt fák feldarabolásával, létrás járművel segítettek bennünket.

Kedden történt

21.10 - Vihar a megyében - Fotók Soprontól Győrig, Beledtől Mosonmagyaróvárig - sok-sok fotó

21.00 - Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére szerda éjfélig

Forrás: met.hu

20.55 - Vihar Sopronban

20.20 - Újabb vihart csapott le Soprontól Fertődön át Kapuvárig - olvasóink fotói

20.10 - Újabb vihar csapott le olvasónk több településről is jelezték, hogy ismét megérkezett



20.00 - Újabb viharfelhők érkeznek Nagycenken, Lövőn, Fertődön gyülekeznek a felhők



19.30 - Szerdán is országszerte várható heves esőzés

18.55 - Peresztegen is a víz volt az úr

18.45 - Fa dőlt a villamos hálózatra

Nyugat, délnyugat felől zivatarrendszer éri el az országot, amely kelet, északkelet felé halad, és éjszaka átvonul felettünk, előtte helyenként lehetnek zivatarok. Heves zivatarokra is számítani kell, amelyeket - akár nagyobb területen - károkozó szélroham (> 90-100 km/h), nagy méretű jég (2-5, kis eséllyel > 5 cm) kísérhet. Felhőszakadás (> 30, néhol > 50 mm) is valószínű.Napközben több helyen várható zivatar, amelyet felhőszakadás (>30, néhol > 50-60 mm), jégeső (jégméret akár 2, 3 cm körül) és erős vagy viharos (50-75, esetleg > 80 km/h) szél kísérhet.Több megyére és a fővárosra szerdára is másodfokú figyelmeztetést adott ki felhőszakadás veszélye miatt a meteorológiai szolgálat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: éjszaka nyugat, délnyugat felől zivatarrendszer éri el az országot, amely kelet, északkelet felé halad, és éjszaka átvonul felettünk, előtte helyenként lehetnek zivatarok. Heves zivatarokra is számítani kell, amelyeket károkozó, óránként 90-100 kilométeres szélroham, nagyméretű (2-5, kis eséllyel 5 centiméternél nagyobb) jég kísérhet. Emellett felhőszakadás is valószínű, és 50 milliméternyi eső is hullhat. Szerdán napközben is több helyen várható zivatar, amelyet felhőszakadás, jégeső és erős vagy viharos szél kísérhet - tették hozzá.A meteorológiai szolgálat szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki felhőszakadás veszélye miatt Budapestre, Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Tolna megyére.Az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki felhőszakadás veszélye miatt. Emellett a fővárosra, Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére a várható heves zivatarok miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet 15-20, a legmagasabb hőmérséklet 23-30 fok között várható, északnyugaton lesz kevésbé meleg.

Előreláthatólag este hét órára mindenhol helyreáll az áramszolgáltatás Peresztegen és Nagycenken, ahol délután egy gyorsan átvonuló vihar miatt rövid időre több mint háromezer fogyasztónál volt áramkimaradás

18.40 - Olvasónk újabb fotói a tomboló viharról

18.05 - Fertőhomokon is tombolt a vihar - olvasónk videója





17.20 - Így pusztított a vihar Nagycenken - fotógaléria

16.45 - Két település ezerháromszáz fogyasztási helyén szünetel az áramszolgáltatás

Újabb videó a nagycenki jégesőről

16.40 - Munkatársunk helyszíni jelentése Nagycenkről



Kedden délután mintegy 20 percig tartó vihar tört Nagycenkre és térségére. A településen mintha hó esett volna, olyan jég takarta a faluba vezető út szélét. Számos ház tetejét megbontotta a nagy erejű szél, cserépdarabok hevertek a járdákon, de a helyszínen láttunk sértetlen gólyafészket is.



A helyiek félelmetesnek és szörnyűnek írták le a vihart és a károkat.

16.25 - Olvasónk felvételei a 84-es főútról Nagycenknél

16.20 - Győri olvasónk fotója a viharfelhőről

Olvasónk fotója Győrből

15.56 - Kapuvár határában. Az elképesztő fotót Szigeti István küldte szerkesztőségünknek

Fotó: Szigeti István

15.40 - Így érte el Fertőszentmiklóst a szupercella

Fotó: Olvasó

Fotó: Olvasó

Fotó: Időkép/Autoitalia

- tájékoztatta az E.On Hungária Zrt. regionális kommunikációs szakreferense az MTI-t.Varga Ivett elmondta, hogy három húsz méter magas akác-, illetve kőrisfa dőlt a középfeszültségű villamos hálózatra. Távműködtetésű kapcsolásokkal egy percen belül helyreállította a szolgáltató az áramszolgáltatást 1842 ügyfelénél, majd több hasonló kapcsolással folyamatosan csökkentették az áramkimaradásban érintettek számát. A hiba javítása jelenleg is zajlik, a fakidőlés okozta áramszünet már csak két fogyasztót érintAz ország nyugati részén átvonuló zivatarrendszer nyomán kidőlt fákhoz, leszakadt villanyvezetékekhez és a szél által megrongált háztetőkhöz riasztják a tűzoltókat Győr-Moson-Sopron megye több településére. Nagycenken, a Soproni utcában számos esetben avatkoztak be a soproni hivatásos és a nagycenki önkéntes tűzoltók, hogy felszámolják a családi házakban keletkezett károkat. Peresztegen, a Fő utcában, kidőlt fát távolítottak el az úttestről a peresztegi önkéntes tűzoltók. Hegykőn, a Viola utcában, kidőlt fához riasztották a hegykői önkéntes tűzoltókat.A viharkárok miatt Nagycenken és Peresztegen ezerháromszáz fogyasztó maradt ideiglenesen áramszolgáltatás nélkül. A megye központi műveletirányítási központjába folyamatosan érkeznek a bejelentések, a tűzoltók dolgoznak a károk felszámolásánközölte a katasztrófavédelem kedden délután.- Szupercella érkezett nyugatról Sopron térségébe, Fertőszentmiklóson is átrobogott - írja az Időkép.hu. A portálnak Autoitalia olvasójuk fotót is küldött:- Észak, északnyugat felől egy hidegfront közelíti meg és éri el térségünket, eleinte északnyugaton várható zivatarok kialakulása, felhőszakadással, jégesővel. Akár nagyobb méretű, több cm átmérőjű jég és 100 km/h közeli szélrohamok kísérhetik a viharokat. Legnagyobb esély erre északnyugaton és az Alpokalján mutatkozik - írja az Időkép. Az OMSZ is kiadta a riasztást:KEDD: Délutánig helyenként (elsősorban északkeleten és északnyugaton) alakulhatnak ki zivatarok.Késő délutántól, kora estétől nyugat, délnyugat felől zivatarrendszer lép az ország légterébe, amely kelet északkelet felé halad, és éjszaka átvonul az országon.Heves zivatarokra is számítani kell, amelyeket - akár nagyobb területen - károkozó szélroham (> 90-100 km/h), nagy méretű jég (2-5, kis eséllyel > 5 cm) kísérhet. Felhőszakadás (> 30, néhol > 50 mm) is valószínű - írja a met.hu. A várható heves zivatarok miatt csaknem az egész országra, több megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést keddre.Emellett több megyében a hőségre is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő este az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: éjszaka az ország keleti, északkeleti felén-harmadán, esetleg az északi határ mentén alakulhat ki egy-egy zivatar.Kedden várhatóan a nap második felében alakulhatnak ki, illetve sodródhatnak be zivatarok főként az ország északi, majd az északnyugati, nyugati megyéibe. Ezek között már nagyobb eséllyel lehetnek heves zivatarok, amelyekhez kapcsolódva (inkább az esti, éjszakai órákban) 90-100 kilométer/órás szélrohamok, nagyobb méretű jég és (20-30 milliméternél is több esővel) felhőszakadás társulhat.Kedd éjszaka a zivatartevékenység átterjedhet az ország más részeire is - tették hozzá. Heves zivatarok veszélye miatt Csongrád és Békés megye kivételével az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a felhőszakadás veszélye miatt szintén elsőfokú a figyelmeztetés. Emellett Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy, Tolna és Zala megyére a hőség miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki keddre. Ezekben a megyékben a napi középhőmérséklet 25 Celsius-fok felett alakulhat. Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 15-22, a legmagasabb hőmérséklet 28-34 fok között várható.