Újabb hőhullám érte el az országot!

Ismét erősödik a felmelegedés, de most rövidebb ideig tart majd a hőséghullám - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a honlapján.



Azt írták: az Ausztria térségében veszteglő, hullámzó hidegfront előtt afrikai eredetű levegőtömeg áramlik a Kárpát-medence fölé. A következő néhány napban ez határozza meg a magyarországi időjárást is.



A mostani rövid - péntekig tartó - hőhullám alatt a napos, száraz idő lesz a jellemző, a csúcshőmérséklet számos helyen meghaladja a 35 Celsius-fokot - tették hozzá.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat már szerdára csaknem az egész országra figyelmeztetést adott ki a tartós hőség veszélye miatt. Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében másodfokú, Budapesten, továbbá Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Az előrejelzés szerint szerdán a legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között valószínű (a Dél-Alföldön lesz a legmelegebb). Késő estére 22 és 30 fok közé hűl le a levegő.



Veszélyjelzésükben azt írták: a középhőmérséklet az ország nagy részén ismét 25, a Dél-Alföldön 27 fok felett valószínű. Ugyanakkor megjegyezték: késő délután, este kis eséllyel az Alpokaljára besodródhat egy-egy zivatar.



A jelenlegi számítások szerint csütörtökön tetőzhet a hőség, szinte mindenütt 27, a Dél-Alföldön 29 fok feletti középértékek várhatók - írta a meteorológiai szolgálat. Csütörtökre már az összes megyére kiadták - az ország túlnyomó részére a másodfokú, több délkeleti megyére a legmagasabb, harmadfokú - figyelmeztetést. Hozzátették azt is, hogy csütörtök délutántól már nagyobb eséllyel alakulhat ki a Nyugat-Dunántúlon néhol zivatar, amelyet átmeneti viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadék kísérhet.