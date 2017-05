Tornádó! Gyerekek, tornádóóó! - üvölti a magyar viharvadász, jég veri a hátát, de nem teszi le a kamerát!

Fotó: ViharVonal

˝Ennél szebb szezonkezdetről szerintem egy viharvadász sem álmodik, mint ami Magyarországon idén volt. Az elmúlt több mint 1,5 hét sem telt eseménytelenül, záporok, zivatarok, tornádók, jégesők, villámfotók színesítették az eseményeket, úgyhogy összegyűjtöttem a képeket, lássuk mi történt˝ -Ez például Monoron készült, zápor idején, május 16-án:

Papp Péter így számol be az élményeiről: "csak egy átlagos zivataros napnak indult, ahogy az lenni szokott. Nem is tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, azon kívül, hogy negyed óránként néztem a radart, műholdképet. Az első zivatarok a térségemben dél körül alakultak ki, de hamar el is haltak. Tulajdonképpen ezek a zivatarok mutatták meg azt, hogy délután komolyabb események is kialakulhatnak.(...) Ekkor már a szokásos helyemről, kint a határban figyeltem az eseményeket. Tőlem kb. 1-1,5 km-re észrevettem egy kisebb porfelhőt, amit annak tulajdonítottam hogy a mezőgazdasági gépek verték fel. Utána egyre közelebb újabb és újabb porfelhő formálódott, és ekkor tudatosult bennem. hogy a markáns konvergencia akár még tornádót is produkálhat. Összesen 4 örvényt figyeltem meg a talajon, a legközelebbit alig pár 100 méterre tőlem. A felhőalapon (konvergencia alatt), rögtön a kisebb tölcsérek elvonultával, észrevettem egy rotáló részt. Abban a pillanatban ismét felpattantam a biciklimre és irány délkelet- amíg egy jó pozíciót nem találok. Alig mentem 1 km-t, meg is álltam. A korábban már említett rotáló rész alatt egyszer csak kibukkant egy tuba. Gyorsan ereszkedett lefelé, közben pedig egyre vastagabb is lett. 16:04 kor a tölcsér földet ért. Mérhetetlen izgalom lett rajtam úrrá. Egyfolytában kattintgattam, amikor hirtelen elkezdett szakadni az eső, jég vegyesen. nem törődve semmivel tovább folytattam a dokumentációt, miközben csapattársaimmal beszéltem, és üvöltöttem nekik! Tornádóóó! Gyerekek tornádóóó! 16:09 kor a tölcsér felszívódott, és lassan elindultam haza˝ .Hogy ezután mi történt Péterrel, pontosabban mi történt még Perkátán, ahol a tornádót fotózta,De előtte mutatjuk a fotókat: