Többfelé sűrű ködre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: szombat reggelre főként az északkeleti területeken, de foltokban a Dunántúl egyes részein, és az Északi-középhegység nyugati völgyeiben is kialakulhat foltokban zúzmarás köd. A legtöbb helyen délelőtt várhatóan javulnak majd a látási viszonyok, de az északkeleti megyékben tartósan ködös, párás területek is maradhatnak.



A ködös területeken ónos szitálás, hószállingózás nem zárható ki - tették hozzá.



A sűrű köd veszélye miatt Budapestre és Pest megyére, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére adták ki a figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 9 és mínusz 4 Celsius-fok között alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben, illetve a fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. A nappali maximumok többnyire mínusz 4 és mínusz 1 fok között alakulnak, de a tartósan borult északkeleti területeken csak mínusz 2, mínusz 3 fokig melegszik a levegő.