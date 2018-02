Több helyen megmaradt a hó - Sónedvesek, hókásásak az utak, nincs korlátozás - fotó

18.30 - Országszerte több helyen megmaradt a szombaton lehullott hó, de csak a hegyvidékeken alakult ki jelentősebb hóréteg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombatra a fél országra - köztük a fővárosra - adott ki elsőfokú figyelmeztetést a havazás miatt. Az érintett területeken a nap folyamán kisebb és nagyobb intenzitással havazott. Több helyen jelenleg is esik a hó. A meteorológiai szolgálat délutáni adatai szerint a hegyvidékeken alakult ki vastagabb hótakaró, Kékestetőn 17 centiméteres hóréteget mértek. Síkvidékeken jellemzően néhány centiméteres a hóvastagság, emellett többfelé alakult ki hólepel, illetve hófolt.A havazás miatt szombatra kiadott figyelmeztetéseket kora este majdnem mindenhol visszavonták. Már csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: az intenzív csapadék zónája egyre inkább a keleti, északkeleti területekre korlátozódik. Ott még vegyesen eső, havas eső és hó egyaránt eshet.A hegyvidéki területeken még egy újabb, mintegy 5 centiméternyi hó eshet, síkvidéken inkább csak átmenetileg megmaradó, latyakos, legfeljebb néhány centis réteg alakulhat ki. Vasárnap fokozatosan megszűnik a csapadék, legfeljebb néhol fordulhat elő záporos csapadék. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban száraz, de hideg idő várható, néhol akár mínusz 10 Celsius-fokig is hűlhet a levegő. Szerdán várható ismét havazás, s a jelenlegi számítások szerint akár síkvidékeken is jelentősebb hótakaró alakulhat ki.

Korábban

Behavazott ültetvény Pécsudvard közelében 2018. február 3-án. A havazás veszélye miatt a fél országra első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. MTI Fotó: Sóki Tamás

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy a havazás miatt sehol sem vezettek be korlátozást az utakon. Az Útinform honlapján található helyzetjelentés szerint a középső országrészben váltakozó intenzitással havazik, több helyen havas eső esik. A nyugati-délnyugati területeken már inkább a hószállingózás, míg Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében inkább az eső a jellemző. A havazással érintett területeken a frissen lehullott hó mennyisége eléri az 1-4, Baja környékén az 5-10 centimétert.

A gyorsforgalmú utak, a fő és mellékutak szinte mindenütt sónedvesek, nedvesek, az ország keleti részén vizesek. Elszórtan, főleg Zala, Vas, Baranya Pest és Bács-Kiskun megyében, továbbá Nyékládháza és Polgár környékén latyakos, hókásás a burkolat a fő és mellékutakon. A látási viszonyok országszerte megfelelőek, csak Vasvár, Zalaegerszeg, Keszthely és Szigetszentmiklós térségében közepesek. Fonyód környékén ködfoltok nehezítik a közlekedést. Az OKF tájékoztatása szerint az időjárás miatt sehol sem vezettek be korlátozást az utakon, és elzárt települések sincsenek.