Tikkasztó hőség jön, akár 40 fok is lehet - Tanácsok kánikula idejére!

Lakossági tájékoztató hőség idejére

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján



Tartsa otthonát hűvösen



Próbálja hűvösen tartani a lakóterületét. Ellenőrizze a szobahőmérsékletet 08:00 és 10:00 óra között, 13:00 órakor és este 22:00 óra után. Ideális esetben a szobahőmérsékletet 32oC alatt kell tartani nappal és 24oC alatt éjszaka. Ez különösképpen fontos a csecsemők és a 60 év fölöttiek számára, továbbá olyan személyek esetében, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek.



Használja az éjszakai levegőt otthona lehűtésére. Nyissa ki az ablakot és zsalut éjszaka illetve kora reggel, amikor a külső hőmérséklet alacsonyabb (amennyiben biztonságos az ablakot nyitva tartani).



Csökkentse a lakáson vagy házon belüli hőforrásokat. Nappalra zárjon be minden ablakot és zsalut, (amennyiben rendelkezésre állnak), különös tekintettel azokra, amelyek kelet-dél irányába néznek. Kapcsolja ki a mesterséges világítást és annyi elektromos berendezést, amennyit csak lehetséges.



Tegyen árnyékolókat, sötétítő függönyöket, drapériákat vagy redőnyöket az ablakokra, amelyeket reggeli vagy délutáni napsütés ér.



Akasszon ki nedves törölközőket, hogy lehűtse a szoba levegőjét. Vegye figyelembe, hogy ezzel együtt a szoba levegőjének páratartalma is növekszik.



Amennyiben a lakhelye légkondicionált, csukja be az ajtókat és az ablakokat és takarékoskodjon a nem szükséges elektromossággal, hogy hűvösen tartsa magát, továbbá hogy az áramszolgáltatásban se legyen fennakadás. Ezáltal az egész közösséget érintő áramkimaradás kockázatát is csökkenti.



Az elektromos ventillátorok enyhítő érzést adhatnak, de amikor a belső hőmérséklet 35oC fölötti, a ventillátorok működtetésével már nem előzhetők meg a hőséggel összefüggő tünetek. Fontos a folyadékbevitel!



Tartsa kint a hőséget



Tartózkodjon otthona leghűvösebb szobájába, különösen éjszaka.



Amennyiben otthonának hűvösen tartása nem lehetséges, töltsön napi 2-3 órát egy hűvös helyen (például egy légkondicionált nyilvános épületben).



Kerülje a szabadban tartózkodást a nap legmelegebb időszakában.



Kerülje a megerőltető fizikai tevékenységeket, amennyiben ez lehetséges. Ha megerőltető fizikai tevékenységet kell végeznie, akkor tegye azt a nap leghűvösebb időszakában, ami általában reggel 4 és 7 óra között van.



Maradjon árnyékos helyen.



Ne hagyjon gyerekeket és állatokat leparkolt járművekben.



Tartsa testét hidegen és fogyasszon megfelelő mennyiségű folyadékot



Vegyen langyos zuhanyokat és fürdőket. Alternatív megoldás a hideg borogatás, nedves törölközők használata, lábáztatás stb.



Viseljen természetes anyagokból készült könnyű, bő ruhákat. Amennyiben a szabadba megy, viseljen széles karimájú kalapot vagy sapkát és napszemüveget.



Használjon könnyű ágyneműt és takarókat. Lehetőleg ne használjon párnákat, hogy elkerülje a meleg megrekedését.



Igyon rendszeresen, de kerülje az alkoholt és a túl sok koffeint és cukrot.



Egyen kis adagokat és egyen gyakrabban könnyen emészthető lédús ételeket, sok zöldséget, gyümölcsöt. Kerülje a magas fehérje és zsír tartalmú ételeket.



Segítsen másoknak



Tervezze meg a család, barátok és a sok időt otthon töltő szomszédok ellenőrzését. A sérülékeny embereknek segítségre lehet szükségük a forró napokon.



Beszélje meg az extrém hőhullámok kockázatait, a védekezés módját családjával. Mindenkinek tudnia kell, mit kell tenni azokon a helyeken, ahol az idejüket töltik.



Amennyiben ismerősei közül valaki veszélynek van kitéve, úgy segítsen neki, hogy tanácsot vagy támogatást kapjon. Az idős vagy beteg, egyedül élő embereket naponta meg kell látogatni.



Aki gyógyszert szed, kérdezze meg a kezelőorvost, hogyan befolyásolja a gyógyszer a hőszabályozást és a folyadékegyensúlyt.



Képezze magát. Vegyen részt egy elsősegély-tanfolyamon, hogy megtanulja a hőséggel kapcsolatos és más vészhelyzetek kezelését. Mindenkinek tudnia kell, hogyan reagáljon.



Amennyiben egészségi problémája van



Tartsa az orvosságokat 25oC alatt vagy a hűtőben (olvassa el a tárolásra vonatkozó utasításokat a csomagoláson).



Kérjen orvosi tanácsot, amennyiben állapota krónikus vagy több gyógyszert is szed.



Ha ön vagy mások rosszul érzik magukat



Próbáljon segítséget kérni, amennyiben zavartságot, gyengeséget, félelmet érez vagy erős szomjúságérzete vagy fejfájása van. Menjen, egy hűvösebb helyre amilyen hamar csak lehet és mérje meg a testhőmérsékletét.



Igyon vizet vagy gyümölcslevet, hogy pótolja az izzadással elveszített folyadékot.



Pihenjen le rögtön egy hideg helyen, ha fájdalmas izomgörcsei vannak (különös tekintettel a karokra, lábakra vagy alhasi tájékra; gyakran, hosszantartó, hőségben végzett, testedzés után) és fogyasszon leveseket, sós folyadékokat. Orvosi segítségre van szükség, amennyiben a görcsök egy óránál tovább tartanak.



Konzultáljon orvosával, amennyiben szokatlan tüneteket észlel, vagy ha a tünetek tartósnak bizonyulnak.



Ha valamelyik családtagja, vagy valamelyik, ön által segített személy bőre forró, száraz, a beteg zavart vagy görcsöl és/vagy eszméletét elvesztette, hívjon azonnal mentőt/orvost. Amíg segítségre vár, helyezze a személyt hűvös helyre, fektesse le és emelje meg a lábait és a csípőjét. Vegye le a ruházatát és kezdje meg külsőleg hűteni, például hideg borogatást helyezve a nyakra, mellkasra vagy lágyékra, folyamatosan legyezve és locsolva a bőrt. Mérje meg a beteg testhőmérsékletét. Ne adjon be lázcsillapítót (acetilszalicilsavat vagy paracetamolt). Az eszméletét vesztett személyt helyezze stabil oldalfekvésbe.

Sok napsütéssel és kánikulával kezdődik az augusztus, a hét második felében néhol akár 40 Celsius-fok is lehet.Hétfőn már többfelé 25 fokkörül, délen 27 fok körül alakul a napi középhőmérséklet. A tartós hőség veszélye miatt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére másodfokú, Budapestre és Pest, továbbá Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki hétfőre. Az UV-B sugárzás is extrém lehet.Július utolsó napján, hétfőn a sok napsütés mellett legfeljebb az északi megyékben alakulhat ki egy-két helyen futó zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13-21 fok között várható, az Északi-középhegység térségében lesz a leghűvösebb. A nappali maximumok 32-36 fok között alakulnak, az Alföldön a magasabb értékekkel.Kedden, augusztus elsején napos idő várható, csapadék nélkül. A minimum hőmérséklet 16-23 fok között valószínű (a leghűvösebb az északi völgyekben lehet). A legmagasabb hőmérséklet 34-37 fok között várható, keleten lesz a legmelegebb.Szerdán az ország nagy részén derült, napos, száraz idő várható, de a Nyugat-Dunántúlon gomolyfelhők is képződhetnek, melyekből az Alpokalján kisebb zápor is kialakulhat. A leghidegebb órákban 17-24 fok lehet. Napközben 34-38 fokig melegszik a levegő (a déli megyékben lehet a legmelegebb).A sok napsütés mellett csütörtökön a Nyugat-Dunántúlon lehet néhol zápor, esetleg zivatar. A minimumhőmérséklet 18-24 fok között valószínű. A nappali maximumok 34-38 fok között alakulnak.Pénteken is több órára kisüt a nap, de egyre nagyobb területen erősödik meg a szél. A Dunántúlon és északon lehet kis eséllyel zápor, esetleg zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet hajnalban 20-25, délután 32-39 fok között várható. Északnyugaton lehet a leghűvösebb, míg a keleti határ közelében kis eséllyel már 40 fok is lehet.Szombaton napos idő várható, csapadék nélkül. A leghidegebb órákban 19-25 fok lehet. Napközben 34-39, délkeleten akár 40 fokig melegszik a levegő.Vasárnap nagyrészt napos, száraz idő várható, de a nap során északnyugat, észak felől hidegfront érkezhet, amelynek hatására megnövekedhet a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki, nagyobb területen visszaeshet a hőmérséklet is. Akár viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 fok körül alakul. Délután a délkeleti területeken jó eséllyel lehet 40 fok is, míg front érkezése esetén északnyugaton 33, 34 fok alatt maradhat a maximum - olvasható az előrejelzésben.