Tikkasztó hőség jön, akár 40 fok is lehet - Tanácsok kánikula idejére!

Autóba ül? Erre figyeljen!



A forróság miatt gyengül a koncentráció képesség, tompává, figyelmetlenné tesz, sokak lobbanékonnyá, sokan agresszívabbá válnak.



A közvetett hatások között figyelembe kell venni, hogy a légkondicionáló készülékkel nem rendelkező gépkocsik vezetői sok esetben nyitott ablakokkal és a sebesség fokozásával próbálnak a hőség ellen védekezni. Ezzel semmilyen szabály ellen nem vétenek, de nem szabad elfelejteni, hogy a nyitott ablak szintén fokozza a balesetveszélyt.



A balesetek megelőzése érdekében a legjobb prevenció minden esetben a közlekedési szabályok megtartása, azonban a megváltozott időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás is kiemelten fontos. Aki nehezen viseli a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne üljön volán mögé.



Ha feltétlenül szükséges elindulni, akkor vezessenek mindig kipihenten és gyakrabban álljanak meg pihenni, felfrissülni, ilyenkor végtagjaikat kicsit nyújtóztassák ki, mely bizonyítottan megkönnyíti a további járművezetést. Fogyasszanak kellő mennyiségű folyadékot és mindig legyen hűtött ásványvíz, vagy üdítőital a gépkocsiban! Legyenek türelmesek, vezessenek kissé lassabban, tartsanak nagyobb követési távolságot!



A napon álló gépkocsit indulás előtt szellőztessék ki, menet közben használjanak légkondicionálót, vagy gondoskodjanak a levegőcseréről, a friss levegő utánpótlásáról.



Sajnos még mindig sokan hagyják gyermeküket, vagy házi kedvencüket a tűző napon parkoló gépkocsiban, pedig a hőguta tragédiát is okozhat!



A hőguta 40°C feletti testhőmérsékletnél alakul ki, amikor a test verejtékezése leáll, a test hőmérséklete jelentősen megemelkedik, a bőr kipirul és forróvá válik, majd a keringés rendszere fokozatosan összeomlik. Halálos kimenetelű is lehet.



Fő szabály, hogy soha ne hagyjunk a gyermeket – valamint házi kedvencet - az autóban, mely tűző napon parkol, még részben lehúzott ablakok esetén sem! (a legjobb, ha semmilyen körülmények között nem hagyunk őrizetlenül kisgyermeket az autóban!). Fontos továbbá, ha bármely okból megállunk gépjárművünkkel, lehetőleg árnyékos helyen tegyük azt.

Sok napsütéssel és kánikulával kezdődik az augusztus, a hét második felében néhol akár 40 Celsius-fok is lehet.Hétfőn már többfelé 25 fokkörül, délen 27 fok körül alakul a napi középhőmérséklet. A tartós hőség veszélye miatt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére másodfokú, Budapestre és Pest, továbbá Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki hétfőre. Az UV-B sugárzás is extrém lehet.Július utolsó napján, hétfőn a sok napsütés mellett legfeljebb az északi megyékben alakulhat ki egy-két helyen futó zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13-21 fok között várható, az Északi-középhegység térségében lesz a leghűvösebb. A nappali maximumok 32-36 fok között alakulnak, az Alföldön a magasabb értékekkel.Kedden, augusztus elsején napos idő várható, csapadék nélkül. A minimum hőmérséklet 16-23 fok között valószínű (a leghűvösebb az északi völgyekben lehet). A legmagasabb hőmérséklet 34-37 fok között várható, keleten lesz a legmelegebb.Szerdán az ország nagy részén derült, napos, száraz idő várható, de a Nyugat-Dunántúlon gomolyfelhők is képződhetnek, melyekből az Alpokalján kisebb zápor is kialakulhat. A leghidegebb órákban 17-24 fok lehet. Napközben 34-38 fokig melegszik a levegő (a déli megyékben lehet a legmelegebb).A sok napsütés mellett csütörtökön a Nyugat-Dunántúlon lehet néhol zápor, esetleg zivatar. A minimumhőmérséklet 18-24 fok között valószínű. A nappali maximumok 34-38 fok között alakulnak.Pénteken is több órára kisüt a nap, de egyre nagyobb területen erősödik meg a szél. A Dunántúlon és északon lehet kis eséllyel zápor, esetleg zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet hajnalban 20-25, délután 32-39 fok között várható. Északnyugaton lehet a leghűvösebb, míg a keleti határ közelében kis eséllyel már 40 fok is lehet.Szombaton napos idő várható, csapadék nélkül. A leghidegebb órákban 19-25 fok lehet. Napközben 34-39, délkeleten akár 40 fokig melegszik a levegő.Vasárnap nagyrészt napos, száraz idő várható, de a nap során északnyugat, észak felől hidegfront érkezhet, amelynek hatására megnövekedhet a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki, nagyobb területen visszaeshet a hőmérséklet is. Akár viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 fok körül alakul. Délután a délkeleti területeken jó eséllyel lehet 40 fok is, míg front érkezése esetén északnyugaton 33, 34 fok alatt maradhat a maximum - olvasható az előrejelzésben.